Albiach: "El regreso de Puigdemont no altera el resultado de las elecciones del 12M"

Barcelona, 4 ago (EFE).- La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha admitido que desconoce cómo puede impactar en la investidura de Salvador Illa una eventual detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, pero ha recordado que su regreso "no altera el resultado del 12M".

En una entrevista en La Vanguardia un día después de solemnizar junto a Salvador Illa el acuerdo de investidura firmado por Comuns y PSC, Albiach sostiene que las últimas elecciones catalanas abren una "nueva oportunidad" para que Cataluña pueda tener un gobierno que funcione "después de tantos años" centrada "exclusivamente en el eje nacional".

Para la dirigente de los Comuns, el hecho de centrar la política catalana en el eje nacional "ha llevado a que el funcionamiento del Govern no haya sido siempre funcional", mientras que ahora "se abre una etapa" que permitirá afrontar los retos que no se habían abordado en cuestiones como educación, sanidad o acceso a la vivienda.

Respecto a la promesa de Puigdemont de que regresará a Cataluña para el debate de investidura a riesgo de ser detenido, Albiach cree que el expresidente catalán tiene que "poder volver cuando quiera y estar en libertad" porque "no es de recibo" que un juez se lo impida interpretando "a voluntad" la ley de amnistía.

"No sé de qué manera impactará en la investidura", confiesa la diputada de los Comuns, que no obstante advierte de que el regreso de Puigdemont "no altera el resultado del 12-M. Las urnas nos dijeron o repetición electoral o un pacto de izquierdas. Que no haya gobierno no ayuda a nadie", añade.

Para Albiach, en la nueva etapa de la política catalana resulta "fundamental" la reforma del sistema de financiación que el PSC ha pactado con ERC, ya que el actual funciona para una Cataluña de seis millones de personas, no de ocho. "Nos lleva a unos niveles de infrafinanciación de la sanidad, educación, de los cuidados... temas sobre los que tenemos competencias", añade.

Albiach aclara en la entrevista que por el momento no se ha "explorado" la posibilidad de que sea vicepresidenta de un Govern presidido por Illa ni de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau entre en el ejecutivo catalán para encargarse de las políticas de vivienda.

"No hemos abierto la carpeta del Govern. La vivienda es un tema esencial y la trayectoria de Colau lo ha demostrado siempre. Paso a paso", insiste. EFE

rg/jf./jdm