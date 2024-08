Rotundidad de Roca Rey en Huelva, que sale a hombros

Huelva, 3 ago (EFE).- Cuatro orejas cortó el diestro peruano Roca Rey en la Plaza de Toros de La Merced, donde se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, de los que Talavante logró otro apéndice.

Alejandro Talavante lidió en el que abría plaza un toro sin celo en los primeros tercios. Desclasado en la muleta, se aflige en el tercer muletazo de la serie, no permitiendo la obra completa.

Alejandro aguanta gañafones, de las descompuestas embestidas del burel. No anda del todo certero con los aceros, saludando una ovación.

En el cuarto, el toro es muy enclasado en la muleta del torero, pero le falta fuelle. Muy entregado el torero, hay muletazos de calidad y clase, pero carece de continuidad la faena. Lo mata de estocada tendida, demorándose el toro en caer, quedando el premio en una oreja generosa.

Manseó mucho el segundo de la tarde que corresponde en suerte a Juan Ortega, lo que hace la lidia muy desordenada. No se queda el toro en la franela del torero, lo que no es óbice para que Juan deje momentos de toreo de gran calidad. Templa embestidas impetuosas. No está certero con los aceros, quedando el premio en una fuerte ovación.

Ni clase ni ritmo tuvo el quinto de la tarde, que no permite al torero estirarse con el capote. Tampoco el muleta se desplaza el toro, que se queda siempre muy por debajo soltando la cara con mal estilo. Muy a contra estilo de Juan Ortega, en el que a pesar de todo, porfía el torero sin lucimiento. El público premia la tenacidad, y se le concede la oreja de forma generosa.

El tercero de la tarde, primero que le corresponde en suerte a Roca Rey, es el de mejores hechuras del encierro. No acaba de desplazarse en el capote del peruano. En la muleta, viene pero no acaba de irse, y le falta repetir. Va acortando las distancias el torero, que acaba sometiendo al toro. Un ciclón el torero, que no falla con el acero, y se le conceden las dos orejas.

En el sexto vuelve a hacer uso de todo su repertorio. Un toro sin clase, de medias embestidas sin humillación. Roca le hace una faena repleta de entrega y una superioridad insultante. Atrona al toro de estocada rotunda. Dos orejas.

Ficha:

Plaza de Toros de La Merced, se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, de correcta presentación, nobles, encastados, y de juego variado, para los diestros:

Alejandro Talavante, de blanco y oro: pinchazo, media estocada y tres descabellos, ovación; estocada, oreja tras dos avisos

Juan Ortega, de rosa palo y oro: cuatro pinchazos y estocada, ovación tras aviso; estocada y descabello, ovación tras aviso.

Roca Rey, de azafata y oro: estocada, dos orejas; estocada, dos orejas tras aviso.

Se registra un casi lleno en tarde calurosa.

Se desmonteran Javier Ambel y Manuel Izqueirdo tras parear al primero. EFE

