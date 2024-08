El Gobierno de Aragón promete "dar batalla" contra un concierto catalán que "perjudica a todas las CCAA"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado el Ejecutivo autonómico "va a dar batalla" y "va a utilizar todos los instrumentos legales" que tenga a su alcance contra la financiación singular y el concierto fiscal para Cataluña pactados por PSC y ERC, que es "un ataque sin precedentes al principio de igualdad y solidaridad" y que "perjudica a todas las Comunidades Autónomas". "No podemos permitir que nos conviertan a los aragoneses en unos ciudadanos ya ni de segunda; de tercera, que nos releguen totalmente a tener que soportar las urgencias personales y las necesidades políticas de Sánchez", ha defendido Vaquero, quien ya anunció el pasado martes tras el Consejo de Gobierno que Aragón recurriría este "ataque ilegal". "No pueden ponernos a los aragoneses un precio en la espalda, que seamos el precio de ese sometimiento, de ese chantaje y de ese secuestro al que ha decidido voluntariamente someterse el señor Sánchez, eso sí, pagándolo el resto de españoles", ha agregado. En el caso de Aragón, esta reforma de la financiación supondría "una merma de recursos" tanto para inversiones, como para infraestructuras y servicios, ha añadido, a la vez que ha aludido a un informe de la Fundación Basilio Paraíso, que apunta a que esta medida podría afectar en un 10% al déficit de la Comunidad. La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha recordado que "el mayor compromiso" del Ejecutivo de Jorge Azcón es "defender a los aragoneses" y ha lamentado que tenga que ejercer como "un escudo" ante el propio Gobierno de España, algo, a su juicio, "inimaginable". "Los aragoneses se tienen que estar defendiendo del Gobierno de Sánchez, del Gobierno de España, que ataca permanentemente los intereses de todo Aragón", ha remachado. Por ello, Vaquero ha señalado que el Gobierno de Aragón ya ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos y que van a contar con el apoyo de otras Comunidades Autónomas que compartan estos principios. UN ACUERDO DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS ARAGONESAS Además, ha reclamado el respaldo de todas las formaciones políticas aragonesas contra esta reforma de la financiación autonómica. "No entenderíamos que ninguna formación política que haya tenido la confianza y el apoyo de los aragoneses para representar sus intereses no estuviera al lado del Gobierno de Aragón", ha expresado. Con respecto a la postura de algunos varones socialistas, entre ellos el aragonés, Javier Lambán, ha dicho que le parece "muy bien" que pida un Consejo Político Federal del partido para hablar de financiación autonómica, pero que ello "no deja de ser la conferencia del Partido Socialista". Frente a ello, la vicepresidenta ha apostado por "un acuerdo centrado sobre todo desde las instituciones aragonesas", como el Gobierno y las Cortes, para "a partir de ahí llegar a acuerdos comunes". "Lo hemos hecho otras veces", ha recordado la dirigente aragonesa, quien ha reivindicado que tanto el PP como el PSOE con "partidos de gobierno" y que "es el momento de mostrar la máxima responsabilidad" y "la máxima lealtad" a todos los ciudadanos de la Comunidad.

Compartir nota: Guardar Nuevo