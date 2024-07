El presidente de Canarias acusa al Gobierno de España de "priorizar" La Moncloa a alcanzar un acuerdo sobre migración

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este miércoles al Gobierno de España de "priorizar" el mantenerse en La Moncloa a alcanzar un acuerdo con el principal partido de la oposición, el PP, para conseguir que se modifique el artículo 35 de la Ley de Extranjería y poder dar respuesta a los menores inmigrantes no acompañados que tutela la comunidad autónoma y que actualmente están cercanos a los 6.000. Clavijo, en declaraciones a los periodistas tras participar en la firma del VII Acuerdo de Concertación Social al ser cuestionado por qué considera que el Gobierno de España pide consenso para llegar a unos temas como el de los menores inmigrantes y para otros no, apuntó que "el Gobierno de España está priorizando mantenerse en La Moncloa a costa de lo que sea y como sea". Agregó que es capaz de ponerse de acuerdo para "repartirse los sillones" del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), así como para "desdecirse de todo lo que dijo en su programa electoral con la amnistía, por poner un ejemplo, o con los indultos, y ahora es perfectamente capaz de imponer o de tratar de imponer una ruptura del sistema de financiación generando comunidades de distintas categorías". Para eso "por lo visto no es importante el consenso", apuntilló para añadir que, sin embargo, cuando se habla de menores inmgrantes no acompañados, para eso sí parece que "es importante el consenso". Además Clavijo ha criticado que el presidente de España, Pedro Sánchez, durante la comparecencia que ha ofrecido este miércoles para hacer balance de este primer año de legislatura, "no nombró ni una sola vez" la situación migratoria en Canarias, lo que admitió le "entristece todavía más" porque se trata de niños. "Para mí están siendo tiempos difíciles y tristes", concluyó.

