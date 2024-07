Nacho Montes: "Ser favoritos te mete presión, pero es lo que buscamos"

Palma, 30 jul (EFE). - Nacho Montes, uno de los líderes del Estrella Damm, asume la condición de favorito en la clase Odilo ORC 1 de la 42 Copa del Rey Mapfre, algo que "mete presión" pero es lo que buscan su equipo, ha asegurado en declaraciones a EFE.

El experimentado armador, campeón en tres ediciones de la competición y con múltiples logros en el panorama internacional, agradece el apoyo de su patrocinador, Estrella Damm, porque según él "los resultados positivos no se entienden sin ellos".

Las decenas de ediciones que ha disputado de esta Copa del Rey Mapfre son "fundamentales" para Nacho, quien ha remarcado la importancia del cambio de medio equipo, porque "lo más importante es que el equipo haya navegado mucho, marca grandes diferencias".

De cara a esta competición en el Real Club Náutico de Palma, el armador ha confesado que vienen de "navegar unas semanas en diferentes localidades", lo que ayudará a combatir los momentos tensos en el mar porque "el desastre total llega cuando no tienes la experiencia necesaria y no has navegado".

Sobre su dilatada trayectoria, Montes ha señalado que no se marca plazos para la retirada, aludiendo a "las ganas de navegar, una pasión para todos que no se marcha nunca" y a la importancia que tiene "el compañerismo y la forma de vivir" que han adquirido todos.

