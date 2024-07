El Govern dice que el preacuerdo ERC-PSC "sería un avance muy importante en la soberanía del país"

El Govern considera que el preacuerdo de investidura ERC-PSC, que incluye la salida del régimen común y la gestión del 100% de los impuestos en Cataluña, es "una propuesta sólida" en financiación y garantiza la solidaridad con toda España. Así lo ha dicho la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consell Executiu y después de que ERC anunciara un preacuerdo con los socialistas catalanes para la investidura del socialista Salvador Illa. "Sería un avance muy importante en la soberanía del país", ha dicho Plaja, tras precisar que la última palabra la tendrá la militancia de ERC y que ese será el posicionamiento válido. "LA MÚSICA SUENA MUY BIEN" Plaja no ha querido valorar los detalles del preacuerdo porque dice que no ha visto "la letra pequeña", pero ha recalcado que parte de la propuesta de financiación singular que hizo el Govern, la cual asegura que está trabajada al detalle, también jurídicamente. Respecto a esta propuesta ha afirmado que "es una música que suena muy bien" y que el crecimiento de la Agència Tributària Catalana en materia de recursos materiales y personal está estudiado y preparado. Ha avisado de que "las cosas no se hacen de un día para otro", que será progresivo, y espera que los socialistas y el Gobierno de respuesta a los compromisos adquiridos, como la condonación de la deuda. LA SOLIDARIDAD "NO SE PUEDE PONER EN DUDA" Ha remarcado que "la solidaridad de Cataluña respecto al resto de comunidades autónomas no se puede poner en duda", algo que cree que Cataluña ha demostrado con hechos, y asegura que los beneficios de Cataluña no van en detrimento del resto de España. "Cataluña reclama lo que le pertenece y lo que es una financiación justa para las características de nuestro territorio", y cree que las críticas sobre el preacuerdo son reacciones previsibles, ante las que ha reiterado que nadie puede poner en duda la solidaridad de Cataluña. "BLINDAR" EL CATALÁN Respecto a otra de las cuestiones que incluye el preacuerdo, que es la creación del Departament de Política Lingüística en la Generalitat, Plaja ha dicho que "es necesario y urgente seguir blindando el catalán". "Cualquier acción que sirva para blindar el uso del catalán no sólo será aplaudida por el Govern sino que además va a ser apoyada", ha defendido. Ha recordado que el Govern ha impulsado medidas en todos los departamentos para potenciar el uso del catalán en Cataluña y ha defendido sus "líneas maestras" y de actuación.

