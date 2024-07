PSOE y Sumar piden sancionar a los diputados que oculten reuniones con 'lobbies' o mientan sobre sus bienes

El PSOE y Sumar quieren que se apliquen sanciones contra los diputados que incumplen el Reglamento del Congreso o bien el Código de Conducta de las Cortes Generales actuando, por ejemplo, contra quienes falseen sus declaraciones de bienes, actividades o intereses, o contra quienes no den cuenta de sus reuniones con grupos de interés en sus agendas. Así lo plantean las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición en los escritos que han registrado con sus sugerencias al borrador del I Plan de Gobierno abierto del Congreso elaborado por la Secretaría General de la Cámara Baja. La Mesa del Congreso pidió a los grupos que realizaran aportaciones para la puesta en marcha de ese plan a partir del documento redactado por los servicios jurídicos, lo que sólo han hecho los tres grupos que integran el órgano de gobierno de la institución: PP, PSOE y Sumar. Según se desprende de estas propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas, en consonancia con los esbozado por el presidente Pedro Sánchez cuando presentó sus medidas de regeneración ante el Pleno de la Cámara, quieren "establecer un régimen de sanciones por incumplimiento de los deberes parlamentarios". ACUDIR A LOS PLENOS Y RESPETAR EL ORDEN Estas sanciones, añaden, no deberían abarcar sólo a infracciones relacionadas con la relación con los grupos de interés, "sino con cualquier otro deber establecido en el Reglamento". En las normas de la Cámara se fijan como deberes de sus señorías, entre otras cosas, acudir a los Plenos y comisiones, respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, no aprovecharse de su condición para actividades económicas o profesionales. Y el Reglamento prevé que la Mesa puede privar a los parlamentarios de todos o algunos de sus derechos (como el voto o el sueldo) si no asiste de forma reiterada a los plenos o comisiones o difunde información secreta. También puede prohibírsele la asistencia a una o dos sesiones o acordarse una suspensión temporal de su condición de diputado, en determinados casos. En concreto, en su escrito, el PSOE habla de "no dejar impunes actuaciones como no desvelar datos o falsearlos en las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos" que deben rellenar todas sus señorías al tomar posesión de sus escaños. Además, el PSOE sugiere que se mantengan en la web del Congreso las declaraciones de bienes de los diputados cuando dejan de serlo. Sumar pone más el foco en las sanciones de diputados que no publiquen sus reuniones con 'lobbies' en sus agendas institucionales que figuran en sus fichas parlamentarias de la web del Congreso. En la actualidad, la inmensa mayoría de quienes ocupan escaño no detallan esa información en la página oficial de la Cámara. REGULAR LOS 'LOBBIES' El PSOE y Sumar también insiste en urgencia de regular el papel parlamentario de los 'lobbies'. "Se trata de regular una serie de obligaciones claras que permitan conciliar la actividad de influencia en el Congreso la necesaria transparencia que es exigible en la vida pública", aducen los socialistas. Además, el PSOE, PP y Sumar son partidarios de que el Congreso publique, para que la ciudadanía pueda consultarla, lo que se conoce como 'huella legislativa' o 'normativa', es decir todos los cambios que sufre una iniciativa legislativa durante su tramitación, incluidas las aportaciones realizadas por los distintos grupos de interés o 'lobbies'. Los tres coinciden en la necesidad de introducir esa 'huella normativa' para que la ciudadanía pueda conocer qué entidades han colaborado en la tramitación y tenga acceso de forma clara y sencilla a toda la documentación que han aportado durante la tramitación. Por su parte, el PP en aras de profundizar en la transparencia pide agilizar la publicación de los Diarios de Sesiones. Los de los Plenos ahora ya no se publican al día siguiente de su celebración y tardan días porque hay que traducir las intervenciones que se realizan en lenguas cooficiales. También aconsejan publicar en un lugar más visible de la web las actas de la Mesa del Congreso, los dossieres de documentación complementaria de de todas las iniciativas legislativas, y que en el apartado de iniciativas aprobadas figuren también las mociones y las proposiciones no de ley. Asimismo, el partido mayoritario plantea regular la comparecencia anual de quien ocupe el Ministerio de la Presidencia para dar cuenta del Plan Anual Normativo y la remisión trimestral por parte del Gobierno de un informe sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones o mandatos de orientación política aprobados por el Pleno y las comisiones. También Sumar pide mejorar la rendición de cuentas sobre este último aspecto.

Compartir nota: Guardar Nuevo