Daniel Plaza: "España tiene mimbres para superar las medallas de Barcelona'92"

David Ramiro

París, 28 jul (EFE).- El 31 de julio de 1992, Daniel Plaza se convirtió en el primer campeón olímpico del atletismo español. Ganó un histórico oro en 20 kilómetros marcha, una disciplina que en los últimos tiempos ha sufrido cambios que no le han gustado y que cuenta con un renovado formato de maratón mixto por equipos en París, donde España concurre con "mimbres para superar las medallas de Barcelona".

Treinta y dos años después, y como técnico de Planificación Deportiva del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), Daniel Plaza (El Prat de Llobregat, Barcelona; 1966) atiende a EFE para analizar los Juegos Olímpicos de París, a los que la selección española acude con un equipo de altura liderado por María Pérez y Álvaro Martín, los dos campeones del mundo.

P: ¿Cómo ve el nivel de la marcha española?

R: El nivel de la marcha española está muy fuerte. Lo veo con opciones para todo, tanto en el relevo como en los 20 km.

P: ¿Qué le parece el nuevo maratón por relevos para los Juegos?

R: No me gustan los cambios que se han hecho. La distancia de 35 km se parece más a la de 20 y por eso los que se adapten mejor tendrán más opciones de ganar. Si se querían diferenciar dos tipos de competiciones tendrían que haber dejado los 20 y 50, que es la que tiene más tradición olímpica.

El cambio que se ha hecho con el maratón está en fase experimental y ni desde World Athletics ni la Real Federación Española de Atletismo saben cómo va a acabar. El que se haya montado ese debate de si la quitan o no la quitan no me gusta. Los Juegos Olímpicos tienen que tener marcha y dos distancias.

P: ¿Ha hablado con otros marchadores de este asunto?

R: He hablado con Valentín Massana, que ha estado en Torrevieja, y con Paquillo Fernández y gente cercana.

P: ¿Llegó a pensar que la marcha podría desaparecer de los Juegos?

R: Me costaba mucho pensar que iba a desaparecer. Es una prueba con gran tradición, con más de cien años, y no hubiera sido lógico.

P: ¿Le recuerdan mucho su medalla de oro de Barcelona'92?

R: Han pasado muchos años desde aquello. Cuando llegan los Juegos es cuando la gente se acuerda de ese oro. Costó mucho conseguirla y creo que fue un éxito muy importante para el deporte español. Tanto la medalla de Fermín Cacho (1.500) como la mía abrieron la posibilidad de más medallas para el atletismo español.

P: ¿Dónde la tiene guardada?

R: Yo la tengo en una vitrina.

P: ¿Qué supuso esa medalla en su vida?

R: Me dio un reconocimiento a nivel social. Había conseguido diferentes medallas, pero nunca habían tenido la repercusión de ésta. Nos acompañó que fuera en España y que fuera la primera medalla de oro en un momento especial. A nivel deportivo no me cambió porque seguí entrenando igual, aunque es cierto que me ha dado un reconocimiento que me ha servido para después.

P: ¿Sigue relacionado con el deporte?

R: Soy técnico de planificación deportiva en Torrevieja. Me encargo de la organización del deporte de toda la ciudad.

P: ¿Ha cambiado mucho el atletismo y la marcha en estas últimas décadas?

R: Ha evolucionado mucho a nivel de forma del entrenamiento, de los sistemas de trabajo, de las zapatillas, a la hora de evitar lesiones, de rendimiento deportivo. Yo con las marcas que hice ahora mismo no estaría ni entre los ocho primeros.

P: ¿Por qué España tiene tantos talentos en la marcha?

R: Por tradición, principalmente. Están los pioneros, Jordi Llopart y Josep Marín, pero también Manuel Alcalde, Valentí Massana o la escuela de Granada con Paquillo Fernández. Jacinto Garzón ha seguido la labor de Paquillo y también se han creado diferentes grupos, como el de José Antonio Carrillo en Cieza, que tiene una ramificación de deportistas y ha creado una escuela deportiva.

P: ¿Qué opina de los criterios de excelencia de la RFEA que han generado mucho debate?

R: No sé muy bien cómo son esos criterios de excelencia. En mi época no sé si era más fácil con las mínimas que nos exigían pero siempre que las federaciones marcan criterios surgen discrepancias.

P: ¿Estará en París en los Juegos?

R: No, estaré en casa. Seguiré todo el atletismo, pero también otros deportes.

P: ¿Echa de menos el atletismo?

R: Echo de menos la competición y pelear por conseguir cositas, pero no echo de menos algunas cosas de los entrenamientos. Salgo a correr, a marchar, pero a otro ritmo.

P: ¿Cuántas medallas cree que ganará España en marcha?

R: Es complicado el tema de las medallas. Lo que te puedo decir es que los éxitos del pasado Mundial o del Europeo acreditan que la marcha española es muy buena y hace que seamos positivos para el futuro.

P: ¿Cree que se superarán las 22 medallas de Barcelona?

R: Yo creo que va siendo hora de que se superen las medallas de Barcelona. En ese momento, al competir en casa, acompañó todo, y ahora creo que hay mimbres para que se puedan lograr muchas medallas.

P: World Athletics recompensará a los atletas que ganen medallas con una cuantía económica, al margen de la que puedan dar las federaciones nacionales. ¿Qué le parece?

R: Me parece dentro de la profesionalización del deporte, en diferentes aspectos, que los beneficios económicos internacionales que de alguna forma puedan reconocer al atleta están bien. Nunca llueve a gusto de todos y puede que a algunas federaciones les parezca mal. A mi todo lo que sea reconocer al deportista me parece positivo. EFE

