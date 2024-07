Mireia Benito: "A nivel personal me quedo con el Tour antes que los Juegos"

París, 24 jul (EFE).- La española Mireia Benito, que disputará la prueba de ciclismo en ruta en París 2024, destacó la repercusión que tienen los Juegos Olímpicos en el ciclismo femenino a pesar de que, a nivel personal, prefiere todo lo que proyecta el Tour de Francia.

"A nivel de repercusión creo que tiene más en el ciclismo femenino el hecho de ganar unos Juegos Olímpicos, más que un Tour. Pero a nivel personal me quedo posiblemente con el Tour. Son más etapas, más días y como corredor demuestras que estás más preparada para todo", apuntó Mireia Benito en la Villa Olímpica de París 2024, en la puesta en escena oficial de los deportistas españoles antes del inicio de los Juegos.

La corredora española debutará como olímpica el próximo sábado. La ciclista del AG Insurance, campeona de España en las dos últimas temporadas, disputará la contrarreloj individual.

"He tenido estos días unas semanas relajadas sin competir que he aprovechado para llevar el cuerpo al límite; he entrenado lo que he podido y más, he estado en altura y he hecho todo lo que estaba en mi mano. Veremos la carretera donde nos pone", dijo Mireia Benito.

La ciclista española se mostró feliz horas antes de su participación olímpica. "Estar aquí es un premio a mucho trabajo de mucho tiempo y una manera también de regalar todo esto a los que están con nosotros todo el año. Es un premio para ellos; todo el esfuerzo ha llevado a estar aquí hoy", indicó. EFE

