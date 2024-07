Gamarra ve "lógico" que CCAA recurran al Supremo para que Sánchez reúna la Conferencia de Presidentes: "Se han hartado"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que es "lógico" que las comunidades autónomas gobernadas por el PP acudan a los tribunales al no reunir el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la Conferencia de Presidentes. A su entender, "se han hartado" porque cada vez que promete reunir ese órgano, luego no lo hace. Las comunidades de Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, y Baleares han anunciado este martes que presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para que el jefe del Ejecutivo convoque la Conferencia de Presidentes, que lleva más de dos años sin reunirse. A su entender, es necesario convocar un encuentro para tratar asuntos como la inmigración irregular o la financiación autonómica. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Gamarra ha recordado que los presidentes del PP han solicitado tanto en 2023 como en 2024 que se reuniera la Conferencia de Presidentes "para hablar sobre las políticas que hay que coordinar" entre Gobierno y CCAA. ACUSA A SÁNCHEZ DE "BLOQUEAR" ESTE INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN Sin embargo, ha acusado a Pedro Sánchez de "negarse" a convocarla y "bloquear cualquier instrumento de cooperación y de colaboración" dentro del Estado, que es "lógico en el normal funcionamiento del Estado de las autonomías". Por eso, Gamarra ha recalcado que lo que están haciendo los presidentes autonómicos es "defender el modelo autonómico" y "la necesidad de que haya colaboración, cooperación y coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España". Al ser preguntada si no se fían del Gobierno después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, haya ofrecido convocarla en septiembre, Gamarra ha señalado que "hay precedentes" de promesas que luego no se cumplen, dado que "ya se han hartado de pedir" esa convocatoria "de una manera ordinaria durante el año 2023 y el año 2024". "HAY RAZONES PARA NO FIARSE DEL GOBIERNO" "Hay razones para no fiarse. Porque cada vez que se ha solicitado esa Conferencia de Presidentes, rápidamente ha dicho un ministro que la convocaría y durante toda esta legislatura todavía no se ha convocado", ha enfatizado, para recordar que la ley señala que hay que convocar la Conferencia de Presidentes "dos veces al año, como mínimo" y no se ha hecho ni en 2023 ni en 2024. Por todo ello, Gamarra ha insistido en que "es lógico que ya se hayan hartado" los presidentes autonómicos y "hayan decidido recurrir a los instrumentos" que les ofrece el ordenamiento jurídico. "Si Sánchez ha decidido no gobernar, el resto no se puede permitir el lujo de que España no funcione", ha finalizado.

