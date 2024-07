Carlos Verdejo (Vox) llama "súbditos de Mohamed VI" a dos diputados musulmanes de la Asamblea de Ceuta

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, se ha visto obligado a tomar la palabra en el pleno ordinario celebrado este martes para frenar la disputa generada después de que el diputado de Vox, Carlos Verdejo, llamara "súbditos de Mohamed VI" (rey de Marruecos) a otros dos diputados por su condición de musulmanes. Con la excusa de presentar una propuesta relativa a elaborar un estudio sobre las zonas de Ceuta donde los teléfonos móviles se desconectan de la red española para enlazarse con la marroquí, Verdejo se ha preguntado "hasta qué punto Ceuta es España". Para éste: "Sólo en administración y ley". El ambiente de la Asamblea ha comenzado a encenderse durante la exposición de su teoría acerca de que "venir a Ceuta telefónicamente es como ir a Marruecos", y ha terminado de explotar cuando el diputado de Vox se ha dirigido a los líderes de las dos formaciones localistas de la ciudad: Fatima Hamed, presidenta de MDyC y videpresidenta de la Asamblea, y Mohamed Mustafa, secretario general de Ceuta Ya! El diputado ha tachado de "súbdita de Mohamed VI" a la vicepresidenta de la Asamblea, mientras a Mustafa le ha proferido el calificativo de "fanático pro Hamás, que se pelea con la súbdita por ver quién es más radical". "Somos multiculturales, pero, ¿más parecidos al resto de España o a Marruecos?", ha continuado. La propuesta debía ir sucedida de una réplica por parte de la Consejería competente, aunque fue el presidente de la Asamblea y la Ciudad, Juan Vivas, el encargado de responder a Verdejo. "Es inadmisible lo que usted hace en este pleno. Espero que algún día lo echen los ceutíes. Nadie puede hacer más daño a Ceuta que usted. Usted ha dicho que aquí hay súbditos marroquíes. ¿Sabe la trascendencia que tiene esto?", ha iniciado Vivas, que ha pedido a Verdejo silenciar su micrófono, solicitud a la que el diputado de Vox se ha negado en todo momento. Vivas ha insistido en la necesidad de afirmar "rotundamente que en esta Asamblea no hay ningún súbdito marroquí". "Todos nos sentimos españoles", afirmó el presidente ante un Verdejo que, tras cada frase de Vivas, ha exclamado: "Mentira". "Podremos tener nuestras diferencias, pero pertenecer a una determinada cultura o religión no inhabilita la condición de ser español. Daré mi vida por defender a los ciudadanos musulmanes y su condición de españoles, y espero que algún día lo echen de aquí", ha defendido Vivas. "Nosotros no le vamos a contestar a usted", ha afirmado el presidente después de que Verdejo solicitara la respuesta del consejero competente en la materia relacionada con su propuesta. También ha solicitado el diputado de Vox la concesión del segundo turno de palabra, que le ha sido denegado debido a que "no ha habido réplica" por parte de la Ciudad. Con cuatro votos a favor (los de los diputados de Vox) y 18 en contra, el presidente ha dado por finalizada la defensa de la primera propuesta del Pleno ordinario de este martes pidiendo "disculpas a los ciudadanos de Ceuta por este espectáculo". "He defendido hoy algo esencial, que justifica lo que hago aquí: estoy aquí por personas como Verdejo, porque creo que hay que defender la españolidad de nuestra ciudad desde la unidad de todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llamen. Todos somos españoles, independientemente de la raza y el credo de cada uno. Eso no va a cambiar", ha concluido.

