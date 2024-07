Yeremy Pino: “Mi objetivo es estar como un avión el 19 de agosto para ayudar al equipo"

Redacción Deportes, 21 jul (EFE).- El extremo del Villarreal Yeremy Pino dijo este domingo que su objetivo, tras estar ocho meses parado por lesión, es trabajar fuerte esta pretemporada para "estar como un avión el 19 de agosto para ayudar al equipo" esta temporada que prevé que será "espectacular".

Yeremy Pino, que recibió esta semana el alta medica, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una sesión de entrenamiento con su equipo en noviembre de 2023 y tras ser intervenido quirúrgicamente afrontó un periodo de rehabilitación que le ha mantenido alejado de la actividad ocho meses.

"Las sensaciones son buenas y hay tiempo para ir avanzado y coger la forma física", dijo en declaraciones a los medios del club Yeremy Pino, quien reveló que una bacteria retrasó una recuperación en la que quiso destacar el trabajo que han hecho los recuperadores.

Además, el jugador canario reconoció que tras lesionarse no se esperaba que fuera tan grave porque al poco de sufrir el percance le dijeron no lo era, pero al día siguiente al llegar al entrenamiento le dijeron que tenía el cruzado roto "y fue bastante duro".

"Ha sido muy duro, no tenía ni idea de lo que era esto, estuve informándome y al final lo sacamos adelante entre todos. Han sido mucho días, yendo y viniendo al hospital en una fase en la que estábamos sin saber qué tenía porque lo de la bacteria tardó en salir", explicó.

Para Yeremy también ha sido "duro" ver al equipo desde la grada. "Dentro de lo malo que es una lesión así, aprendes a valorar los pequeños momentos, los viajes, compartir con los compañeros, trabajar con ellos y poder disfrutar del grupo. El proceso es difícil, pero es un aprendizaje que hace conocer mejor tu cuerpo", dijo.

"Además, dentro de un proceso complicado y difícil aprendes mucho. Cambias todo: alimentación, estilo de vida, te preocupas más por las cosas, conoces mejor tu cuerpo...", añadió.

Agradeció a sus padres y su hermana el apoyo en esta etapa: "Me han sabido llevar por el buen camino. Las felicitaciones fueron muy especiales. Recibí mensajes de Lamine Yamal y Gavi, que también está pasando por lo mismo, y me ayudaron mucho”.

Respecto al futuro, Yeremy señaló que puede jugar en cualquier posición y desveló que esta semana le preguntó a Marcelino García Toral dónde le iba a poner, pero que el míster le dijo que no se preocupe ahora por eso y que se centre en "trabajar porque lo importante es coger sensaciones y que el resto ya vendrá".

Destacó la importancia que ha tenido para él figura de Álex Baena, porque desde las categorías inferiores le ayudó mucho. "Me acogió cuando llegué. Mi primer partido lo jugué con sus botas, porque yo no tenía y jugué un torneo en Valencia con sus botas. Siempre estuvo conmigo y por eso me alegro mucho por lo que está viviendo ahora -selección y JJOO- porque, además, él tuvo que salir del club para evolucionar y volver y ahora".

De la actualidad del equipo, Yeremy destacó que están “trabajando mucho mejor".

El grupo está "más unido y seguramente vayamos a hacer una temporada espectacular" después de un "año duro con tres entrenadores, ahora estamos ilusionados y esperanzados con el final de temporada con Marcelino y vamos a por una temporada espectacular", subrayó. EFE

