Begoña Gómez pide al juez que suspenda la declaración de mañana de dos cargos de la Universidad Complutense

La defensa de Begoña Gómez, investigada por un juez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha solicitado al magistrado que no lleve a cabo este viernes el interrogatorio en calidad de testigos del vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y de su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, dado que en la denuncia inicial de Manos Limpias no hay referencia alguna a la universidad ni a delito que pudiera haberse producido en su seno. En un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, incide así en que "la denuncia que dio lugar a la incoación y que ha de delimitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno". Por eso, explica, "no se alcanza a entender y tampoco se explicita en la sucinta providencia --por la que les cita-- que es objeto de este recurso cual es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones un vicerrector (...) y su antecesor en el cargo, a los hechos que se venían investigando antes de la avocación a la Fiscalía Europea". Además, el abogado Antonio Camacho vuelve a reiterar como en escritos anteriores que existe una "indeterminación" en cuanto al objeto de lo que se está investigando, y que esta realidad "ha sobrevolado este procedimiento desde el inicio de las presentes diligencias".

