El PP balear ve "probable" que Vox rectifique su ruptura del acuerdo de gobernabilidad

Palma, 17 jul (EFE).- El PP considera "probable que Vox pueda matizar" la ruptura del acuerdo de gobernabilidad entre ambos partidos en Baleares y esperará a dialogar con sus dirigentes regionales antes de decidir si apoya la iniciativa de la izquierda para destituir como presidente del Parlament a Gabriel Le Senne.

Así lo ha asegurado este miércoles el portavoz del grupo parlamentario popular, Sebastià Sagreras, quien ha relativizado la petición de dimisión de Le Senne que formuló el pasado viernes la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Según el diputado del PP, lo que la líder de su partido planteó es que "lo coherente" era que Le Senne dimitiera dado que Vox rompía el pacto que había supuesto su elección como presidente del Parlament, pero esas circunstancias pueden volver a cambiar, ha incidido.

Sagreras ha afirmado que a día de hoy el Govern se plantea "seguir gobernando con determinación con la única hoja" de su programa electoral, negociando "iniciativa a iniciativa" las leyes y decretos que se lleven al Parlament.

No obstante ha considerado posible que Vox, tanto en el ámbito nacional como en las islas, cambie de opinión. En este sentido, ha hecho hincapié en que el pacto del partido de Santiago Abascal con el PP en las islas es diferente al de otras regiones porque Vox no formaba parte del ejecutivo.

"Esperaremos acontecimientos", ha remarcado el portavoz, quien, para dejar margen al entendimiento, ha evitado adelantar la posición de su grupo ante la propuesta de destitución del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, instada por los grupos de izquierda después de que rompiera una foto de víctimas de la represión franquista.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que la Junta de Portavoces haya fijado para el 7 de agosto una reunión de la Diputación Permanente en la que se decidirá si se convoca un pleno extraordinario sobre el cese del presidente o si se deja el debate para el periodo ordinario, que arranca el 9 de septiembre.

El propio Le Senne, en unas breves declaraciones en los pasillos de la cámara, ha apuntado que entiende que "no hace falta" un pleno extraordinario y ha confinado en mantenerse en el cargo. "Seguiré siendo presidente del Parlament hasta que el pleno quiera (...) no me aferro a la silla", ha sostenido.

Los portavoces de los grupos de la izquierda, que han comparecido juntos, han coincidido en que su cese es una cuestión de dignidad dado su comportamiento en el pleno del 18 de junio y han lamentado que la actitud del PP, que no instó al presidente de la cámara a dimitir hasta que Vox rompió el acuerdo de gobernabilidad por sus diferencias sobre la acogida de menores inmigrantes.

El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, ha lamentado la pasividad frente a Le Senne de la presidenta del Govern y líder del PP, a pesar de que "dijo que tiene que dimitir o si no le echarán", y también la ha acusado de ignorar los llamamientos de la oposición para negociar una salida a la crisis del Parlament.

Por otro lado, Vox ha comunicado este miércoles su decisión de continuar junto al PP en el gobierno del Consell de Mallorca y de atender a los menores migrantes sin familia que llegan a la isla, porque es una "obligación legal" competencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

"No nos queda más remedio que cumplir con la ley" y procurar el cuidado a todos los menores que lleguen a Mallorca, ha declarado en rueda de prensa el vicepresidente del Consell y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, de Vox.EFE

