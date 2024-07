Bendodo (PP) sostiene que "el sanchismo está en descomposición" y Sánchez afronta una "semana 'horribilis'"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este domingo que "el sanchismo y lo que representa está en descomposición", y la semana que se presenta por delante desde este lunes, 15 de julio, va a ser "horribilis" para el presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez, y los suyos". Así lo ha comentado Elías Bendodo en una intervención en una reunión con diputados y senadores del PP en Benalmádena (Málaga) en la que ha repasado los hitos que le llevan a augurar una "semana 'horribilis'" para Sánchez, comenzando por la citación a declarar, este lunes, del "empresario cabecera de los negocios de la mujer del presidente, Begoña Gómez, que luego aprobaba y pagaba al Gobierno". Además, ha apuntado que el martes comenzará el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) que "va a analizar las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía" Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el marco del "mayor caso de corrupción de la historia de España", en referencia al de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de Andalucía. Ha agregado que el miércoles, en el Senado, se va a abordar la creación de una comisión de investigación solicitada por el PP por supuesta "malversación de fondos" públicos en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside José Félix Tezanos para "ponerlo al servicio del PSOE". Además, Bendodo ha subrayado que, el viernes, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "entrará de nuevo por el garaje a los juzgados acusada de corrupción y tráfico de influencias", y a todo ello hay que agregar, según ha abundado, que continuará la investigación en torno al hermano del presidente Sánchez, de quien ha señalado que está "rodeado por la corrupción, en su Gobierno, en su partido y en su entorno familiar más cercano". "ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA" Además, Bendodo se ha referido a la comparecencia fijada de Sánchez el miércoles en el Pleno del Congreso donde tiene previsto anunciar "uno de los mayores atentados contra la democracia" española consistente en "atacar la libertad de prensa" a través del "paquete de medidas" de regeneración que el jefe del Ejecutivo socialista avanzó que va a impulsar. Frente a esa "posible ley de censura", Bendodo ha instado a Sánchez a "dar explicaciones por las informaciones de los medios de comunicación sobre la sombra de corrupción que acecha a su partido, a su entorno familiar y a su Gobierno". EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL CASO DE LOS ERE Por otro lado, Bendodo ha dedicado una atención especial al papel del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de los ERE, y al respecto ha criticado que el PSOE "está manoseando a su antojo" ese "órgano de garantía constitucional" que "no depende del poder judicial", y que, con "una mayoría de magistrados a favor" de Sánchez, "se ha convertido en una herramienta al servicio del 'sanchismo' y en un tribunal de relectura, de revisión de las sentencias del Tribunal Supremo", ha denunciado. En esa línea, el dirigente 'popular' ha aseverado que "hasta 20 sentencias, 20 juzgados, desde la Audiencia Provincial de Sevilla al Tribunal Supremo, han hablado de malversación y prevaricación" en el caso de los ERE, y "ahora, de un plumazo, los magistrados" del TC "van a liberar a Sánchez de tener que indultar a los socialistas condenados" en ese caso. Bendodo ha cifrado en "cinco" los magistrados del TC "sobre los que planean hechos claros de incompatibilidad porque han participado en decisiones anteriores sobre el caso de los ERE o han tenido alguna relación directa con alguno de los condenados", y al respecto ha reiterado que el PP de Andalucía, "como parte personada en la causa, insta a la recusación de la magistrada Inmaculada Montalbán", que desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió "22 sentencias sobre el caso de los ERE". Además, el PP-A también pide la recusación de la magistrada María Luisa Balaguer, que "también como miembro del Consejo Constitutivo de Andalucía emitió 29 dictámenes sobre los ERE", y solicita al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que "sea coherente consigo mismo y se abstenga en la votación" de los recursos de amparo de condenados que van a llegar esta semana al tribunal de garantías, como "ya hizo anteriormente cuando era miembro del Supremo" recordando que con anterioridad había sido fiscal general del Estado, según ha continuado comentando Elías Bendodo. "Lo que le pido a estos magistrados es que no arrastren y no jueguen, por favor, con el crédito del Tribunal Constitucional", ha manifestado el dirigente del PP antes de concluir acusando al PSOE de querer pasar "de un plumazo" del "mayor caso de corrupción de la historia de España".

