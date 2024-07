La Ley Zerolo cumple dos años a la espera de la Autoridad para la igualdad de trato

Madrid, 13 jul (EFE).- El 13 de julio de 2022 entró en vigor la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como Ley Zerolo, que traía aparejada la creación de una Autoridad independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. La constitución de este ente debería haberse completado seis meses después, el 13 de enero de 2023, pero aún no ha ocurrido.

En ese mismo plazo, que ya ha sido sobrepasado por un año y medio, también debería haberse aprobado el Estatuto de dicho ente, cuya creación está contemplada en el artículo 40 de la norma.

Entre las funciones del cargo están garantizar la prestación de asistencia y orientación a las víctimas (recibirá y tramitará las quejas o reclamaciones, y realizará actividades de mediación y conciliación), pero también investigará posibles situaciones de discriminación de especial gravedad o ejercitará "acciones judiciales" en defensa de los derechos derivados de la ley.

La Autoridad independiente estará "dirigida y representada por la persona que ocupe su presidencia", un cargo que también ha de ser nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto "entre personalidades de reconocido prestigio en la defensa y la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación", según la ley.

Dicho nombramiento deberá hacerse efectivo previa comparecencia de la persona propuesta ante la comisión parlamentaria correspondiente, es decir, la Comisión de Igualdad del Congreso, que podrá rechazarla o aceptarla por mayoría absoluta.

El pasado junio, preguntada por el retraso en la creación del organismo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que su departamento ya ultima un "borrador" junto a los servicios jurídicos y Hacienda, el cual espera poner en marcha "cuanto antes": "No me atrevo a dar una fecha pero espero que sea a lo largo de este año", remarcó.

En el manifiesto leído al finalizar la marcha estatal del Orgullo celebrada el pasado 6 de julio, las entidades organizadoras recordaron que entre sus reivindicaciones al Ministerio de Igualdad está, precisamente, la puesta en marcha de este ente, una "herramienta fundamental para garantizar la igualdad en nuestro país", en sus palabras.

Pocos días antes, el 28 de junio, la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por catorce ONG referentes en la lucha contra distintas formas de discriminación, valoró positivamente los avances realizados por Igualdad en los "trabajos preparatorios de los reales decretos necesarios para la creación de la Autoridad Independiente".

Estas entidades aprovecharon el aval del Tribunal Constitucional a la Ley Zerolo confirmado el pasado junio para recordar a Igualdad que lo estipulado en la norma "debe cumplirse lo antes posible y contar con una dotación de recursos suficientes que permita disponer de una estructura fuerte" para garantizar que "las quejas y denuncias en casos de discriminación sean resueltas de una manera satisfactoria".

No obstante, desde la FELGTBI+, una de las entidades de la citada Alianza, su presidenta, Uge Sangil, ha asegurado a Efe que "hasta el día de hoy no tenemos noticias de nada". "Se tenía que haber creado en los seis meses siguientes y seguimos esperando a que esto se solucione", ha subrayado.

Las presiones al ministerio de Redondo también han llegado desde el propio grupo parlamentario socialista, que el pasado 7 de junio registró una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados "contra el racismo y la xenofobia", en la que insta al Gobierno a poner en marcha la Autoridad Independiente para la Igualdad de trato y la No Discriminación.

Igualdad no ha precisado en qué punto están los trabajos, ni la fecha en la que el ente podría estar operativo. EFE

