Grace Jones ejerce de diva y pone a bailar al Bilbao BBK Live con sus éxitos de los 80

Bilbao, 12 jul (EFE).- Grace Jones ha demostrado en la segunda jornada del festival Bilbao BBK Live que sigue siendo una diva capaz de hacer bailar al ritmo de sus grandes éxitos y que canciones como ‘Pull up to the bumper’ o ‘Slave to the rhythm’ son intemporales.

Jones ha encabezado la segunda jornada del festival en la que los asistentes han podido disfrutar de una treintena de propuestas musicales de lo más diversas, entre ellas las de los estadounidenses Khruangbin, la banda australiana Parcels, Albert Pla y María José Llergo.

Sin embargo, la reina de la noche y de la jornada ha sido Grace Jones, con un repertorio repleto de grandes éxitos que han convertido las campas del monte Kobetas en un inmenso club donde se ha bailado y disfrutado de la energía mostrada por la diva ochentera.

Ejemplo de esa energía ha sido la interpretación al final de la actuación del tema ‘Slave to the rhythm’ que se ha extendido más de diez minutos en los que Grace Jones no ha dejado de girar un ‘hula hoop’ con su cintura mientras cantaba, se movía por el escenario y presentaba a los componentes de la banda.

Jones ha aparecido en el escenario como una auténtica diva, con media hora de retraso en una plataforma, con capa y una máscara para abrir su actuación con la canción ‘Nightclubbing’, a la que han seguido los tema ‘The key’, Private life’ y un enérgico ‘Demolition man’.

Con numerosos cambios de vestuario, Jones se ha mostrado abierta dirigiéndose en numerosas ocasiones al público, ha sido provocativa por momentos, teatral, en especial con el tema ‘Amazing Grace’, y ha contagiado las ganas de pasarlo bien y de bailar, para lo que poco ha importado el suelo embarrado por la lluvia.

Han sonado ritmos jamaicanos en ‘My Jamaican guy’ y el tango de Astor Piazzolla en ‘I've Seen That Face Before (Libertango)’, y muchos ritmos bailables en ‘Williams' blood’, ’Love is the drug’ o ‘Pull up to the bumper’, con Jones llevada a hombros para saludar al público que estaba frente al escenario.

Y finalmente, la diva de los 80 se ha despedido con el ‘Slave to the rhythm’, sin dejar de mover la cintura para girar y girar el ‘hula hoop’ y convertir al Bilbao BBK Live en esclavo de su ritmo.

Justo antes de la actuación principal de la jornada, el festival ha ofrecido, a la misma hora, dos propuestas musicales antagónicas como son la que brindan los australianos Parcels, mezcla de disco, soul y electropop, y la que plantea en su gira ‘Rumbagenarios’ el inefable Albert Pla.

Los primeros han congregado frente el segundo escenario del festival a un público entusiasta dispuesto a dejarse seducir por unos ritmos que invitaban a bailar, mientras el polifacético Albert Pla acompañado de The Surprise Band ha ofrecido un animado espectáculo en el tercer escenario.

En el escenario principal también ha tocado el trío estadounidense Khruangbin, que regresaba al festival tras su actuación de 2019, para mostrar esa amalgama de funk, soul, psicodelia y sonidos tradicionales con la que construyen canciones capaces de llevar al público a parajes exóticos.

La banda tejana ha presentado los temas de sus último disco ‘A la sala’, junto a los más conocidos de sus anteriores trabajos, en los que destacan las melodías creadas por la guitarra de Mark Speer que se funden con la base rítmica del bajo de Laura Lee y la batería de Donald "DJ" Johnson.

El festival también ha tenido espacio para los sonidos flamencos, tamizados con electrónica y pop, de la mano de María José Llergo quien ha ofrecido una actuación sobria y delicada por momentos que ha iniciado con ‘Ultrabelleza’, que da título a su segundo disco, y ‘Superpoder’.

Y mientras María José Llergo cautivaba al público con su voz y las letras de sus canciones, en otro punto del recinto actuaba la banda barcelonesa Standstill, de regreso a los escenarios después de nueve años, que han brindado sus temas más conocidos a un buen número de seguidores.

Los catalanes no han perdido el tiempo y han aprovechado la hora escasa de la que disponían para sobreponerse a un sonido deficiente y conectar con un público que ha coreado temas como ‘¿Por qué me llamas a estas horas?’, ‘La familia inventada’, ‘Feliz en tu día’ o ‘La mirada de los mil metros’.

La tercera y última jornada del Bilbao BBK Live tiene como cabeza de cartel a los canadienses Arcade Fire, que ya actuaron en el festival en 2016, y espera las actuaciones de El Columpio Asesino, en su gira de despedida, Jungle, Kiasmos y Alvvays, entre otras. EFE

