Compromís pide a Mazón que convoque elecciones tras la ruptura de Vox con el PP: "Es el fracaso de su apuesta personal"

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya anunciado que los cuatro vicepresidentes autonómicos de la formación presentarán su dimisión y su partido pasará a ejercer una oposición "leal y contundente" en las comunidades autónomas en las hasta ahora gobernaba en coalición con los 'populares', entre ellas la valenciana. Para Baldoví, el hecho de que el Gobierno valenciano --integrado por el PP y Vox-- se haya "roto" un año después de su constitución es "el fracaso de la apuesta personal de --el 'presidente de la Generalitat-- Carlos Mazón". Una situación que, para el portavoz de Compromís, "solo tiene una salida" que pasa por "devolver la palabra al pueblo valenciano y convocar elecciones" porque, según ha argumentado, Mazón "ya no tiene la mayoría" ni "la legitimidad para seguir gobernando esta tierra". En declaraciones remitidas a los medios, Baldoví ha subrayado que el "pacto de la servilleta de Mazón con Vox" fue "una apuesta personal" del dirigente 'popular', "que se había pasado toda la campaña electoral prometiendo que no pactaría con la extrema derecha". En este sentido, ha señalado que durante este primer año de gobierno "hemos visto que --Mazón-- asumía todos los postulados de la extrema derecha". "Ha habido un recorte en servicios públicos, un recorte en el uso del valenciano, un intento de control de las instituciones públicas y a eso responden todas las leyes y todos los decretos ley que se han hecho durante este año de gobierno", ha argumentado. En definitiva, ha insistido Baldoví, "un año después, este gobierno se rompe y, por tanto, es el fracaso de la apuesta personal de Carlos Mazón". Además, en una publicación en su perfil en la red social 'X', el portavoz de Compromís en Les Corts ha afirmado que "no es hora de aferrarse al cargo", sino de que "decidan las valencianas y valencianos".

