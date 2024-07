Dos dotaciones más de bomberos se suman a las labores contraincendios del buque a la deriva a 53 millas de Dragonera

Dos dotaciones más de bomberos se unirán a las labores contraincendios del buque de pasajeros 'Tenacia' que, con 411 personas a bordo, ha quedado a la deriva a 53 millas de Dragonera (Baleares) de madrugada por un incendio en la sala de máquinas. Cabe señalar que el fuego ha sido apagado y no se han producido heridos, pero todavía quedan zonas calientes en la embarcación y no se ha dado por extinguido. Ahora, con las dos nuevas dotaciones de bomberos, son un total de nueve efectivos del cuerpo los que trabajan en la extinción del incendio. En el lugar ya se encuentran unidades de Salvamento Marítimo, incluido el remolcador 'SAR Mesana', así como un buque de Baleària por si es necesario prestar apoyo en caso de evacuación. La nave afectada llevaba 350 pasajeros y 61 tripulantes. El incendio se ha producido sobre las 02.30 horas en la zona de máquinas, en una de las salas técnicas accesibles únicamente al personal autorizado. El personal de la naviera y el equipo de bomberos del buque han apagado el fuego con el equipamiento de la embarcación. Aplicando los protocolos de seguridad, los pasajeros a bordo han sido informados de inmediato y reunidos en puntos de encuentro. Ninguna de las zonas para pasajeros se ha visto afectada por las llamas y no ha habido que lamentar heridos. Tras dar aviso por radio, Salvamento Marítimo ha movilizado la 'Salvamar Acrux' desde Ibiza, la 'Salvamar Libertas' de Puerto Portals, la 'SAR Mesana' desde Palma y el 'Marta Mata' de Castellón, así como el helicóptero de Palma. La aeronave trasladó tres bomberos de la Generalitat de Catalunya a bordo del 'Tenacia' y hacia las 09.00 horas repostaba en Ibiza. Además, el 'Abel Matutes' de Baleària está también detenido en las inmediaciones, desde madrugada, por si fuera necesario evacuar a los pasajeros del 'Tenacia'. El 'Abel Matutes' era el único buque en la zona que podía prestar asistencia y la Autoridad de Coordinación Marítima responsable territorialmente de la gestión de las actividades de rescate (MRCC) determinó que permaneciera en el lugar, interrumpiendo su trayecto Valencia-Palma con cerca de 400 pasajeros y también mercancías. Después el buque iba a zarpar de nuevo desde Palma hacia Valencia. Por todo ello, el incidente supondrá retrasos en la operativa tanto de GNV como de Baleària a lo largo del día. Baleària ha pedido disculpas a los pasajeros, que ya han sido informados. Desde GNV han indicado que están estudiando alternativas para los pasajeros ya que es posible que el barco sea remolcado de vuelta a Valencia.

