Maíllo acusa al PP de "comprar" las tesis de Vox en materia migratoria con su propuesta "cruel" de desplegar el Ejército

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha denunciado que el PP "compra el marco de la extrema derecha", en alusión a Vox, con su propuesta "cruel" de desplegar a las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a España, que evidencia a su juicio la deriva de "deshumanización" del debate sobre migraciones por su parte. Durante su intervención ante la Coordinadora Federal de IU, que le ha ratificado como líder de la organización por amplia mayoría, ha alertado de que esta posición de los populares es la "antesala de que el pensamiento fascista, neofascista, está penetrando hasta en la llamada derecha clásica". "Ni una broma sobre eso", ha apostillado. Frente a ello, ha loado que el Ministerio de Juventud e Infancia, que lidera la dirigente de IU Sira Rego, está centrando el debate en la vertiente correcta al proponer un posible traslado de 570 menores no acompañados de Canarias y Ceuta aunque fue rechazada por gran parte de las comunidades del PP. Ahora, se trabaja para conseguir un acuerdo, ha apuntado, en el marco de la próxima conferencia sectorial que se celebrará en el archipiélago canario. En su primer informe político ante el máximo órgano ejecutivo de IU, al que ha tenido acceso Europa Press, manifiesta que el debate migratorio es un asunto de "absoluta centralidad política" y que, aparte de la acción institucional, hay que trabajar conjuntamente con la sociedad civil para frenar las posturas de la extrema derecha. CON LA REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL SE PIERDE UNA OPORTUNIDAD El coordinador federal de IU ha aludido a que otro asunto que ha marcado el final del curso político que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una buena noticia porque supone poner fin al "bloqueo" que ejerció el PP durante más de cinco años al órgano de gobierno de los jueces incumpliendo su deber constitucional. No obstante, Maíllo ha tildado de "vergüenza para la democracia" que para conseguir remodelar el CGPJ, PSOE y PP vayan a firmar el acuerdo "bajo la tutela" de la Comisión Europea. Por tanto, ha manifestado que el desbloqueo del organismo hay que celebrarlo, pero acto seguido ha aclarado que la reforma de la Ley del Poder Judicial "no les vincula", pues es un acuerdo "bipartidista" y "blindado" por PSOE y PP, que "se niegan" a aceptar enmiendas.. De esta forma, el coordinador federal de IU ha lamentado que ese pacto implica la "pérdida de oportunidad" de ligarlo a toda la pluralidad parlamentaria, es decir, al bloque de investidura que apoya este Gobierno. Por tanto, ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe "fortalecer el bloque democrático" frente al PP y ha desgranado que IU va a seguir avanzando en plantear reformas en materia judicial. De hecho, en su informe presentado al máximo órgano ejecutivo recalca que la reforma de dicha Ley es una medida "limitada" y que "no profundiza en las reformas estructurales de la Justicia en España". LA APUESTA POR POLÍTICAS DE VIVIENDA ES CLAVE También ha aludido a la conmemoración del Orgullo 'LGTBIQA+' al alertar de que las fuerzas reaccionarias "atacarán y recortarán" derechos del colectivo si tienen oportunidad, pues han incorporado crecientemente "discursos de odio y negación de la diversidad". Y ante esa "amenaza de involución", ha decretado que la izquierda debe responder ampliando la agenda de conquista de derechos. Maíllo ha destacado que en materia laboral se han conseguido logros significativos, sobre todo en reducción de desempleo y aumento de contratación indefinida por la gestión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Sin embargo, ha marcado la cuestión de la vivienda como el gran reto económico, dado que la subida del precio del alquiler o de las hipotecas "engulle" las mejoras salariales. Por tanto, ha demandado que el Gobierno, en especial mención al PSOE, que debe desplegar una política "más audaz" en vivienda para impulsar legislaciones y regulación que reduzca el coste del precio del alquiler. "Ahí tenemos una cojera", ha advertido ante sus correligionarios. En el documento que ha planteado ante la Coordinadora Federal, ha propuesto como solución "cuadruplicar" el esfuerzo presupuestario en los próximos 12 años para mantener un esfuerzo sostenido del 2% del PIB, beneficiando a 2,8 millones de familias directamente y a la población en general. También ha criticado la expansión de los pisos turísticos, que afecta "gravemente" al modelo convivencial y está suscitando movilizaciones en Canarias, Baleares y Málaga. La cuestión de la financiación autonómica, según ha relatado Maíllo, también es crucial al ser esencial de cara al despliegue de los servicios públicos. Al respecto, IU reivindica un modelo federal de financiación, desde los principios de suficiencia financiera, nivelación de servicios, solidaridad entre territorios, condicionalidad y corresponsabilidad fiscal. Este último punto, tal y como ha enfatizado, es "fundamental para abordar con lealtad un acuerdo de largo recorrido". Por tanto, ha zanjado que no es admisible que gobiernos autonómicos del PP aprovechen las transferencias recibidas para desplegar "dumping fiscal" o vaciar las arcas propias de los impuestos y tasas autonómicas. "No hay financiación leal sin corresponsabilidad fiscal y deberá ser un eje determinante para un nuevo acuerdo", ha exigido Maíllo quien, a su vez, solicita abordar también mejorar la financiación local.

