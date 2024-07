La ministra Redondo acusa a Feijóo de hacer un "flaco favor a la democracia" por sus críticas al TC

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer un "flaco favor a la democracia" y a la Constitución criticando al Tribunal Constitucional (TC) y le ha invitado a reflexionar sobre "la deriva que está llevando un partido de Estado" como es el que lidera. "Le pregunto al señor Feijóo por qué no defiende la Constitución, por qué no defiende las reglas del juego democrático, por qué únicamente defiende al Constitucional cuando le da la razón", ha mantenido la titular de Igualdad este miércoles en el acto 'Cultura Orgullosa', al que también han asistido los ministros de Sumar Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy. Por ello, ha invitado al líder de los 'populares' debe "reflexionar" sobre "la deriva que está llevando un partido de Estado" con las instituciones democráticas. "Me parece muy peligroso ese movimiento de poner en duda las instituciones", ha apostillado tras calificar la crítica de Feijóo de "acto de desobediencia" democrática. De esta forma, ha explicado que "afortunadamente, las reglas democráticas están claras en la Constitución" del 78 y que, como dicta la Carta Magna, el Tribunal Constitucional es "el último órgano que dirime estos asuntos", ha dicho en referencia al recurso de inconstitucionalidad que pretende presentar el PP contra la Ley de Amnistía. FEIJÓO CRITICA UN TC "TRUFADO" CON CARGOS DEL GOBIERNO Estas declaraciones de Redondo se producen después de que Feijóo asegurase este martes que los 'populares' "tienen dificultades para aceptar la imparcialidad" del alto tribunal al estar "trufado de dos cargos del Gobierno", en alusión al exministro Juan Carlos Díaz y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. De la misma manera, indicó que los antecedentes del presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, "no le tranquilizan". Aunque matizó que "no ha estado de forma directa en un Gobierno", el líder 'popular' recalcó que "ha sido fiscal general del Estado de un Gobierno socialista y miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un Gobierno socialista". "Nos parece absolutamente inmoral", apuntó Feijóo para indicar que en el reciente acuerdo firmado entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se evitan este tipo de puertas giratorias.

