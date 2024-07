Una guía resume las actitudes a evitar por empresas e instituciones ante el 'lavado verde'

Madrid, 2 jul (EFE).- Utilizar etiquetas de sostenibilidad fraudulentas, presentar como reparables productos que no lo son u ocultar información sobre la disponibilidad de opciones de entrega respetuosas con el medioambiente son algunas conductas habituales de 'greenwashing' que deben evitar empresas e instituciones, según la nueva guía presentada por Women Action Sustainability (WAS).

La guía, elaborada por esta asociación de mujeres directivas que impulsa la sostenibilidad en la alta dirección de las empresas, busca "empoderar al consumidor en la era de la transparencia" aprovechando el impacto de la nueva Directiva 2024/825 de la Unión Europea, según un comunicado de WAS.

Esta regulación europea supone "un punto de inflexión en la comunicación de la sostenibilidad" ya que insiste en la necesidad de utilizar un lenguaje "claro y didáctico" con mensajes "transparentes, coherentes y basados en una estrategia" que implique "un compromiso real y planes de futuro".

De hecho, introduce medidas específicas para proteger a los consumidores frente a prácticas comerciales desleales en el contexto del consumo sostenible, en relación con la información engañosa sobre aspectos sociales relacionados con empresas o productos, las declaraciones ambientales falsas, la obsolescencia programada y las etiquetas de sostenibilidad poco transparentes.

La asociación afirma ser consciente de que algunas compañías "empiezan a reaccionar ante el temor a ser acusadas" de ecopostureo y en ese sentido plantea una lista de recomendaciones para no dejarse arrastrar al lavado de imagen verde.

Entre las actitudes que deben evitar tanto empresas como instituciones figura el ocultar o no disponer de la etiqueta armonizada de durabilidad, afirmar falsamente que un bien tiene una durabilidad determinada en términos de tiempo o intensidad de uso en condiciones normales cuando el uso real no lo demuestra, ocultar información al consumidor sobre si existe limitación de la funcionalidad al usar piezas de recambio o hacer afirmaciones medioambientales no respaldadas ni verificables por terceros.

WAS también indica como negativas otras conductas como publicitar beneficios irrelevantes para el consumidor, hacer afirmaciones ambientales genéricas sobre todo el producto o la empresa cuando se refieren únicamente a un aspecto específico, hacer afirmaciones basadas en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero fuera de la cadena de valor, y presentar como característica distintiva requisitos impuestos por ley a todos los productos de la misma categoría.

Las recomendaciones de conductas inadecuadas incluyen además publicitar bienes sin especificar que contienen una característica que limita su durabilidad y omitiendo información sobre potenciales efectos negativos de las actualizaciones de 'software' en productos digitales y hacer afirmaciones genéricas como "amigable con el medio ambiente", "verde" o "sostenible" sin referenciar un comportamiento ambiental excelente.

El documento ahora publicado complementa la guía ya publicada en 2023 por WAS y la fundación Corporate Excelence sobre 'Comunicar la sostenibilidad y su impacto en la reputación', que ya anticipó la importancia de las buenas prácticas reforzadas ahora por la nueva directiva europea. EFE

ppm/cc