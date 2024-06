Temas del día de EFE España del lunes 1 de julio de 2024

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El acatamiento de la Constitución de los eurodiputados elegidos el 9 de junio cierra el amplio ciclo electoral del primer semestre del año, ya solo pendiente de si habrá Gobierno en Cataluña o repetición electoral y con una ventana al pacto entre PP y PSOE activada por el acuerdo sobre el CGPJ que se comenzará a materializar esta semana con el debate parlamentario de la proposición conjunta para reformar el sistema de elección de sus vocales.

JORNADA LABORAL

Madrid - El Ministerio de Trabajo vuelve a reunirse con la patronal y los sindicatos para avanzar en la reducción de la jornada laboral cuando se cumple el plazo de siete días que dio el Gobierno a CEOE y Cepyme para que lleven su propuesta a la mesa de diálogo.

PP EBAU

Salamanca - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto "Por una EBAU común", en el que los presidentes de la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla y León presentan su acuerdo para programar un sistema de exámenes de acceso a la Universidad igual en estos territorios.

- Acto a las 12:00 horas

PRESUPUESTOS FAMILIARES

Madrid - Los españoles gastan de media 13.120 euros anuales por persona y aunque a grandes rasgos no hay muchas diferencias territoriales, en el detalle sí se encuentran: los madrileños, por ejemplo, son los que más gastan en libros, los vascos en restauración o los canarios en peluquería y estética. Eduardo Sobreviela

PALEONTOLOGÍA ALIMENTACIÓN

Burgos - Los restos fósiles, como los del yacimiento de Atapuerca (Burgos), cuentan nuestra historia como especie y nos ayudan a comprender el pasado para dar respuestas a preguntas del presente. Un vínculo que es básico en la alimentación, no en vano estamos dando de comer a un cuerpo que es resultado de miles de años de evolución. Por Carmen Rodríguez.

PREMIOS MAX

Santa Cruz de Tenerife - La gala de entrega de los 27 Premios Max se celebra este lunes en Tenerife, con el espectáculo 'Forever', de Iñaki Rikarte, como el favorito de la noche, con cuatro nominaciones .

THE PRETENDERS

Barcelona - The Pretenders, la banda liderada por la carismática Chrissie Hynde, inaugura el festival Les Nits de Barcelona, en un concierto en el que presentará 'Relentless', su decimocuarto álbum de estudio, sin olvidar sus grandes éxitos, como “Don’t get me wrong”, “I’ll stand by you” o “Back on the chain gang”

- Concierto a las 22:00 horas

NOVELA NEGRA

Madrid - Jöel Dicker, Dennis Lehane, John Connolly o Don Winslow firman algunas de las novelas negras publicadas en los últimos meses, lecturas sobre intrigas y crímenes a las que hacer un hueco en la maleta este verano.

CINE VERANO

Madrid - Con la llegada del verano comienzan en toda España las proyecciones cinematográficas al aire libre en espacios singulares como cementerios y playas de Málaga, el Pórtico del Foro romano de Mérida o la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- Los 61 eurodiputados que representarán a España en la Eurocámara elegidos en las últimas elecciones europeas acatan la Constitución en un acto que se celebra en la Sala Constitucional del Congreso..(Texto) (Foto). Congreso de los Diputados. (Texto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO ENTREVISTA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado en la SER. (Texto)

09:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- El secretario del Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acompañado del secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, atiende a los medios de comunicación al finalizar la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla. Grupo Socialista. 2ª planta. (Avda. Menéndez y Pelayo, 32).

09:30h.- Madrid.- SENADO PRESIDENTE.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, es entrevistado en Espejo Público de Antena 3. Antena 3.

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, es entrevistado en el programa Mañana más, de RNE (Texto)

10:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SOCIOLOGÍA ENCUESTAS.- El presidente del CIS, José Félix Tezanos, y la presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, participan en un curso de verano de la UCM sobre "el estudio de la opinión pública en las sociedades democráticas".(Texto) (Foto). Campus de verano UCM

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, valora la actualidad política en una rueda de prensa.(Texto). Marina, 131

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, participa en un acto sobre Palestina y la Agenda 2030 en el que participan el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, la embajadora de Sudáfrica, Sankie Mthembi-Mahanyele, la directora ejecutiva del Comité español de la UNRWA, Raquel Martí, y la directora general de Agenda 2030 Casa Árabe de Madrid. Calle de Alcalá, 62 (Texto)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox. Sede Nacional de Vox (C/Bambú, Nº 12) (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- Los 61 eurodiputados que representarán a España en la Eurocámara elegidos en las últimas elecciones europeas acatan la Constitución en un acto que se celebra en la Sala Constitucional del Congreso. Congreso de los Diputados Sala Constitucional (Texto) (Foto)

12:00h.- Salamanca.- PP EBAU.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos de su partido participan en Salamanca en el acto “Por una EBAU común”. Colegio Arzobispo Fonseca. El PP retransmitirá vía satélite y en sus redes sociales el acto. Posteriormente, facilitará un enlace de descarga.

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- ERC ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política..(Texto). Calàbira, 166, y online.

12:30h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC)..(Texto). Congreso de los Diputados.

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa... Espacio Rastro (C/ San Cayetano, 3, Madrid) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Barcelona.- LEY AMNISTÍA.- La CUP valora en rueda de prensa delante del Palacio de Justicia de Lleida cómo se concreta la amnistía a su exdiputado Pau Juvillà, condenado por desobediencia al no quitar lazos amarillos en el ayuntamiento.(Texto). Palau Justicia Lleida. Carrer Canyaret

14:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARLAMENTO MASCARILLAS.- La comisión que investiga en el Parlamento de Canarias la compra de material sanitario durante la pandemia se reúne a puerta cerrada para debatir el plan de trabajo, una vez que no se ha podido notificar a quienes debían ser sus dos primeros comparecientes, el exasesor del Ministerio de Fomento Koldo García y el empresario Juan Manuel Pérez. Parlamento

ECONOMÍA

09:45h.- Córdoba.- AEROPUERTO CÓRDOBA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside el acto de puesta en servicio del edificio terminal del Aeropuerto de Córdoba, que se produce tras la finalización de las obras de ampliación de sus instalaciones..(Texto) (Foto) (Vídeo). Aeropuerto.

10:00h.- Sagunto (Valencia).- GIGAFACTORÍA VOLKSWAGEN.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se reúne en Sagunto (Valencia) con la dirección de PowerCo, del grupo Volkswagen, para conocer el estado del proyecto para la gigafactoría de baterias para vehículos eléctricos..(Texto) (Foto). PowerCo, Parc Sagunt II

11:30h.- Manzanares (Ciudad Real).- EMPRESAS REPSOL.- Repsol celebra haber alcanzado las 350 estaciones de servicio en la Península Ibérica con combustible 100% renovable... Estación de servicio 12429 Cred Manzanares IV (Margen izquierdo CR N-4, km 167,1)

12:00 h.- Madrid.- DIVERSIDAD LGTBIQ+.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inaugura el I Encuentro 'Diversidad LGTBIQ+ en el entorno laboral', organizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). Círculo de Bellas Artes.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:45h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- Loreto Gutiérrez Hurtado, general de Brigada del Ejército del Aire y del Espacio y directora del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, participa en un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia. hotel Intercontinental. Pso Castellana, 49 (Texto)

10:00h.- Pamplona.- SANFERMINES 2024.- Presentación del dispositivo policial de los Sanfermines 2024... Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (c/Monasterio de Irache, 2)

10:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Barcelona juzga a dos acusados de drogar a una mujer en un piso ocupado para que uno de ellos la violara..(Texto). Audiencia de Barcelona. Sección 2a.

10:00h.- Logroño.- JUIICIO EXPLOSIÓN.- Primera sesión del juicio que sigue la Audiencia Provincial de Logroño contra una mujer acusada de provocar la explosión de un edificio en Lardero, para la que el fiscal pide 24 años y medio de cárcel. Audiencia Provincial y en línea (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- INDUSTRIA DEFENSA.- La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, participaen el encuentro 'Looking at the future' en el que hablará el reto de la industria española de seguridad y defensa ante el actual panorama político organizada por EY. Online

10:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- POLICÍA NACIONAL.- El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, inaugura el curso de verano de la Universidad Complutense sobre los 200 años de historia de la Policía Nacional... Hotel Exe Victoria Palace. C/ Juan de Toledo, 4

10:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DEFENSA GEOPOLÍTICA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, inaugura el curso de verano de la Universidad Complutense sobre tendencias geopolíticas..(Texto). Hotel Exe Victoria Palace . C/ Juan de Toledo, 4 (Foto)

11:30h.- Madrid.- DELITOS ODIO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la Comisión de Seguimiento de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD). Ministerio.

16:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DEFENSA GEOPOLÍTICA.- El exministro de Asuntos Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami imparte una conferencia sobre 'Conflictos y procesos de paz' en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre 'Tendencias geopolíticas'. Hotel Exe Victoria Palace. C/ Juan Toledo, 4

SOCIEDAD

09:00h.- Santa Fe (Granada).- MEDIO AMBIENTE.- El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel Francisco García Delgado, visita el Ayuntamiento de Santa Fe y el Parque Periurbano de la Dehesa, donde se procederá a la suelta de un ejemplar de búho real y cuatro cernícalos Ayuntamiento 10:30h.- Barcelona.- TECNOLOGÍA CATALUÑA.- El Cercle Tecnològic presenta la 16 edición del barómetro del sector tecnológico en Cataluña en una rueda de prensa en la que participan su presidente, Joan Ramon Barrera; la directora general de Sociedad Digital de la Generalitat, Liliana Arroyo y el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro.

09:45h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- EDUCACIÓN MEDICINA.- El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, inaugura el XVII encuentro de educación médica que se celebra en el marco de los cursos de verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial Campus UCM en San Lorenzo de El Escorial (Texto)

10:00h.- San Lorenzo de el Escorial.- SALUD MENTAL.- Diversos especialistas participan en el curso "Salud mental y dolor: Enfoques actuales para una atención integral" en el marco de los Cursos de Veranos de la Universidad Complutense de San Lorenzo de El Escorial Campus UCM San Lorenzo de El Escorial (Texto)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SALUD DIVULGACIÓN.- Cargos públicos, especialistas y periodistas participan en el curso "Divulgar en salud: Claves y retos para una comunicación efectiva" en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid de San Lorenzo de El Escorial Campus UCM cursos de Verano San Lorenzo de El Escorial

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SANIDAD MEDICAMENTOS.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, inaugura en San Lorenzo de El Escorial el curso de Roche Farma España sobre el acceso temprano a la innovación y la evaluación de medicamentos. Hotel EXE Victoria. C/ Juan de Toledo, 4. San Lorenzo de El Escorial (Texto)

10:30h.- Madrid.- EMPRESAS STARTUPS.- El Icex, Red.es e Incibe presentan la Comunidad Desafía, que reúne a más de 250 startups participantes en los programas de inmersión y apoyo a la internacionalización de startups. Se trata del lanzamiento de la mayor comunidad de startups a nivel nacional. Auditorio de ICEX. Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid

10:30h.- Sevilla.- PREMIOS SOSTENIBILIDAD.- ECitySevilla celebra la III edición de los premios eCity+ para reconocer las actuaciones de sostenibilidad implementadas durante el ejercicio 2023 en el ámbito de la energía, los edificios, la movilidad sostenible y, la digitalización. Alabardero River Club. Camino de los Descubrimientos, 2. PCT Cartuja 11:30h.- Málaga.- TECNOLOGÍA FORO.- Presentación de Talent Land España, un evento sobre ciencia, tecnología, negocio, inteligencia artificial (IA), gaming y creatividad que se celebrará en Europa por primera vez después de siete ediciones en México. Ayuntamiento (Texto)

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD SOLEDAD.- El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) presenta ‘La tecnología como herramienta de conexión social’, un estudio que analiza el papel de lo tecnológico en la soledad no deseada y que concluye que es útil en la reducción del aislamiento involuntario, pero nunca como solución única. C/Fray Luis de León, 11. Madrid

11:00h.- Granada.- SALUD CÁNCER.- Presentación de la Campaña Euromelanona 2024 “El cáncer de piel, cómo prevenir, signos de alarma y cuidados”... Sala de Prensa del Hospital Real

11:30h.- Madrid.- SALUD ASMA.- El Observatorio de Salud (OdS), GSK y el Instituto Nacional de Asma Grave (INSG) presentan el proyecto 'Inspira. Eliminando barreras en asma grave' en un acto en el que participa el director general de Salud Pública, Pedro Gullón. Paseo de la Castellana, 257. 4º planta. (Texto)

12:00h.- Las Pedroñeras (Cuenca).- VIOLENCIA MACHISTA.- El Ayuntamiento de Las Pedroñeras convoca un minuto de silencio como signo de repulsa a los crímenes cometidos en la localidad..(Texto) (Foto) (Vídeo). Puerta del Ayuntamiento.

12:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- INCENDIOS FORESTALES.- La primera patrulla militar de la "Operación Centinela" de vigilancia de los montes de Tenerife parte del acuartelamiento de Hoya Fría para iniciar este operativo, que forma parte de un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Cabildo de Tenerife dentro de la campaña contra incendios forestales de 2024. Acuartelamiento de Hoya Fría 14:00h.- La Laguna (Tenerife).- CIENCIA ASTROFÍSICA.- El astrónomo Valentín Martínez Pillet toma posesión como director del Instituto de Astrofísica de Canarias, en un acto al que asistirán su antecesor, Rafael Rebolo, y a la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega-Paíno. IAC

13:00h.- Madrid.- MENORES INTERNET.- El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, presenta los avances en el sistema de verificación de la mayoría de edad en el acceso a contenidos para adultos en internet tras la finalización de la fase de diseño de la herramienta. Salón de actos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública (C/ Mármol, 2) (Texto)(Foto)

17:00h.- Madrid.- ORGULLO 2024.- Jornada sobre derechos LGTBI+ en España, organizada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.. Sala Constitucional (Congreso de los Diputados) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL EDITORIAL.- Se reúne el jurado para fallar el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, convocado por el ministerio de Cultura.

Málaga.- ARTE URBANO.- El artista urbano Mister Piro (Madrid, 1994) realiza dos intervenciones en la fachada de una residencia de estudiantes en Málaga. Residencia de estudiantes Livensa Living Studios.

10:00h.- Madrid.- GASTRONOMÍA RESTAURANTES.- Presentación del primer encuentro de jefes de sala de restaurantes españoles en el que aunarán esfuerzos y buscarán soluciones para mejorar el sector. Caixabank Store All in One (Pl. de Colón, 1. Madrid).

11:00h.- Zaragoza.- GOYA PINTURA.- La Fundación Ibercaja presenta la incorporación al Museo Goya de siete obras del Francisco de Goya, correspondientes a la única serie completa y conservada de escenas de juegos de niños pintadas por el maestro aragonés. Museo Goya, c/Espoz y Mina 23 (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CAJA LETRAS.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado in memoriam del escritor y artista cubano Severo Sarduy (1937-1993), que exhibió como pocos un itinerario tan rico, original, libre y comprometido. Instituto Cervantes (c/ Barquillo, 4) (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- FUNDACIÓN TÀPIES.- El artista ghanés Attukwei Clottey presenta, junto a la directora de la Fundación Antoni Tàpies, Imma Prieto, el proyecto, 'Más allá de la piel', con el que revestirá la fachada del edificio diseñado por Lluís Domènech i Montaner..(Texto) (Foto). Fundación Antoni Tàpies. Aragó, 255

11:30h.- Barcelona.- HISTORIA BIBLIOTECAS.- Entrevista con Andrew Pettegree y Arthur Der Weduwen por su libro 'Bibliotecas. Una historia frágil ZOOM. JOSE (Texto)

12:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Presentación de la exposición 'Puccini fotógrafo', que, como parte de PhotoEspaña, revela la curiosidad y sensibilidad del compositor en el arte de retratar. Teatro Real (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- SOROLLA CENTENARIO.- El Museo Sorolla presenta la exposición ‘Sorolla y el conde de Villagonzalo. Una conversación inédita’, que cierra el programa expositivo que, durante el último año, ha conmemorado el centenario del fallecimiento del pintor. Museo Sorolla. Paseo del General Martínez Campos, 37. (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Burgos.- TOROS BURGOS.- Después de treinta y cinco años de alternativa, Enrique Ponce visita Burgos en la temporada de su despedida de los ruedos para participar en el tercer festejo de la Feria de San Pedro y San Pablo, con Daniel Luque y Emilio de Justo en la lidia de astados de Juan Pedro Domecq. Coliseum (Texto) (Foto)

18:45h.- Málaga.- LORENZO CAPRILE.- Entrevista con el diseñador de moda Lorenzo Caprile. NO VA PARA EL DÍA Centro Cultural Fundación Unicaja (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Málaga.- LORENZO CAPRILE.- El diseñador Lorenzo Caprile ofrece una conferencia en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Plaza del Obispo, 6

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- PREMIOS MAX.- El Auditorio de Tenerife acoge la gala de la 27 edición de los Premios Max, los galardones que reconocen los mejores intérpretes y trabajos del año en España en el mundo del teatro y la danza. Auditorio de Tenerife (Texto) (Foto) (19.00 horas en Canarias, 20.00 en la península)

22:00h.- Barcelona.- THE PRETENDERS.- The Pretenders, la banda liderada por la carismática Chrissie Hynde, inaugura el festival Les Nits de Barcelona Palau de Pedralbes (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Barcelona.- THE PRETENDERS.- The Pretenders, la banda liderada por la carismática Chrissie Hynde, inaugura el festival Les Nits de Barcelona Palau de Pedralbes (Texto) (Foto)

