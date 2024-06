TEDH rechaza que aplicar la eutanasia al 'Pistolero de Tarragona' antes de juzgarlo vulnerara derechos del mosso herido

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda de un mosso d'Esquadra herido por el 'Pistolero de Tarragona' --al que se le concedió la eutanasia antes de ser juzgado por herir a varios compañeros y agentes de la policía catalana--, al entender que no se le ha negado el acceso a los tribunales para determinar sus derechos civiles. Para la corte con sede en Estrasburgo (Francia), las quejas del demandante relativas a la violación de su derecho de acceso a un tribunal y a un recurso efectivo "son manifiestamente infundadas". Argumenta, en una sentencia de este jueves recogida por Europa Press, que el demandante todavía podría obtener reparación como víctima y ser indemnizado por el daño que sufrió. El TEDH señala que en el momento en que el demandante se incorporó al proceso penal como parte civil, podría haber interpuesto una reclamación por esa vía contra el atacante. "Si bien dichos procedimientos podrían haberse suspendido en espera del resultado del proceso penal, el demandante podría haber obtenido una determinación sobre el fondo de sus reclamaciones civiles al concluir el proceso penal", apunta. TAMBIÉN UNA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA La corte europea precisa que el archivo del procedimiento penal contra el 'Pistolero de Tarragona' tras su muerte no impidió al demandante interponer una acción civil separada ante un tribunal de esa jurisdicción para obtener de los herederos del atacante una indemnización por daños y perjuicios. "Nada sugiere que tal acción no pueda ser práctica, efectiva y accesible", indica, antes de añadir que, aunque el atacante no tuviera bienes ni herederos, él como mosso es funcionario de la Administración catalana y "el hecho de que supuestamente había sufrido lesiones o daños en el cumplimiento de su deber como consecuencia de actos ilícitos acciones de terceros, lo convertían también en un posible beneficiario de una indemnización por parte de la Administración pública". Además, el TEDH explica que el demandante también podría haber iniciado un procedimiento administrativo y hace hincapié en que los tribunales españoles también rechazaron sus recursos, como la Audiencia Provincial de Tarragona, que respondió que el sistema penal da un papel predominante a los derechos a la dignidad y a la integridad física y moral sobre el de acceso a los tribunales. El tribunal de Estrasburgo menciona que en la resolución de la Audiencia de Tarragona se citaban ejemplos de situaciones en las que se habían suspendido las penas debido al estado de salud del condenado y que existían otras vías posibles para que el demandante obtuviera una indemnización por el daño sufrido. Por tanto, "a la luz de las consideraciones anteriores, no se puede decir que al demandante se le haya negado el acceso a los tribunales para determinar sus derechos civiles", considera, subrayando que el derecho de acceso a un tribunal "no es absoluto", sino que "puede estar sujeto a limitaciones". INVESTIGACIÓN EFECTIVA Y JUICIO El mosso herido acudió al TEDH para denunciar que se habían violado sus derechos de acceso a un tribunal y a un recurso efectivo al aceptarse la solicitud de eutanasia del 'Pistolero de Tarragona' antes de que hubiera un juicio y una sentencia sobre los hechos por los que resultó herido. Para el demandante había razones suficientes para creer que las lesiones que había sufrido amenazaban su vida y, por ello, debería haberse realizado una investigación oficial efectiva y, más específicamente, que el proceso penal contra el atacante debería haber llegado a juicio para determinar la responsabilidad penal. Se quejó también de que las autoridades españolas habían priorizado el derecho del acusado a obtener asistencia para morir en el contexto de la eutanasia concedida, por encima de su propio derecho como víctima a obtener reparación en el marco del proceso penal. El 'Pistolero de Tarragona' trabajaba como guardia en una empresa de seguridad y el 14 de diciembre de 2021 disparó en las oficinas contra tres de sus compañeros, que resultaron gravemente heridos. Luego se dio a la fuga y disparó contra varios mossos d'Esquadra, entre los que se encontraba el demandante. El propio atacante resultó herido en estado crítico, con una lesión medular que le produjo tetraplejia y que hizo que acabara pidiendo la eutanasia, concedida a mediados de agosto de 2022.

