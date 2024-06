Cataluña pide al Gobierno modificar su propuesta para el reparto de menores migrantes

La Conselleria de Derechos Sociales ha asegurado este jueves que el Govern no puede aceptar la propuesta del Gobierno central sobre el sistema de distribución de menores migrantes "en los términos en que se ha planteado", ha considerado que no da respuesta a las circunstancias con que se encuentra la Generalitat a la hora de gestionar esta cuestión, y ha pedido modificaciones. En un comunicado, ha asegurado que mantiene la interlocución con el Gobierno para que se introduzcan modificaciones en el texto propuesto en aspectos como reconocer la "singularidad" de Cataluña en la acogida de los menores migrantes que incluyen no solo procedentes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, sino también de otros territorios del Estado. Ha pedido que el texto respete en el fondo y la forma las competencias catalanes exclusivas en materia de infancia y se evite la "imposición unilateral" del Estado en el reparto de los menores. El departamento que lidera Carles Campuzano ha reclamado también que se garantice un sistema de reparto "justo y equilibrado" con unos criterios claros y transparentes entre los diferentes territorios. La Generalitat también ha reclamado que el Estado "asuma la financiación de estas acogidas que responde a las circunstancias reales que tiene Cataluña".

