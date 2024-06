Compromís advierte al PSOE de que retirará su apoyo si hay financiación singular para Cataluña y no para Valencia

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha advertido al PSOE de que no apoyará la financiación singular para Cataluña si no se aborda también la infrafinanciación valenciana y ha criticado la posición de los socialistas de "propuesta partidista" de cara a lograr la investidura del líder del PSC, Salvador Illa. En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha denunciado que la propuesta del PSOE es "mentira" y que "no tiene ninguna virtualidad", dado que ahora mismo no hay mayoría parlamentaria para sacar adelante una reforma de la financiación si se gesta un sistema para todos. Micó ha dejado claro que no va en contra de la mejora de la financiación en Cataluña y que no quieren confrontrar la Comunidad Valenciana con esta autonomía, dado que puede haber singularidades pero también para el caso valenciano. Fuentes de la formación valenciana han manifestado que su posición es firme y conllevará una "crisis" para el Ejecutivo dado que retirarán su apoyo al Ejecutivo si se pretende pactar solo la financiación singular de Cataluña en mes y medio. En este sentido, ha desgranado que Sumar son conscientes de su posición y que no hay problema entre los aliados de la coalición, dado que en el acuerdo de gobierno con el PSOE se incluyó la necesidad de compensar a la Comunidad Valenciana por su infrafinanciación. Ayer, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, apoyó que Cataluña cuente con una financiación singular, como aboga el PSOE, dado que así se recoge en el Estatuto de autonomía vigente en esta comunidad. Asimismo, defendió que esa condición específica para Cataluña es compatible con una mejora del sistema, que ya está obsoleto, y corregir la infrafinanciación que sufre, por ejemplo, la Comunidad Valenciana como demanda Compromís. También ha desgranado que es necesario avanzar en una reforma fiscal que potencie los ingresos dirigidos a los servicios públicos.

