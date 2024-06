Nacho Moyano: "Fue un año muy jodido y duro"

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 9 jun (EFE).- Nacho Moyano, entrenador del Frigoríficos del Morrazo, no escondió este domingo su satisfacción por haber cumplido el objetivo de la permanencia en la liga Asobal después de un año “muy jodido y duro” a nivel personal.

“En algún momento de la temporada me he planteado tirar la toalla, pero el grupo humano del vestuario y la directiva no me dejaron. En el club me dijeron que no iban a ningún lado sin mí, ese apoyo fue del 120 por cien. Eso ahora parece muy lejano, pero yo me desvivo por este club porque siento que la gente me quiere”, afirmó.

En este sentido, el técnico madrileño subrayó que “hasta el último día que me quieran aquí, me voy a dejar la vida por sacar esto adelante y por hacer las cosas lo mejor que sé”.

Moyano, además, puso en valor las trece temporadas consecutivas que competirá el Frigoríficos en la liga Asobal con la del curso 2024-25.

“Parece muy fácil llevar la cantidad de años que se lleva en la élite, pero no es fácil y tiene mucho mérito. Nos hartamos a señalar las áreas de mejora que tiene el club, que son muchas, y muchas veces no señalamos todas las áreas buenas, empezando por la parcela humana. Somos la mejor afición de España en media de espectadores, aunque no hay una manera objetiva de medir lo que se vive en nuestro pabellón cada 15 días”, manifestó. EFE

