No habrá un "apagón informativo" electoral sino que se esperará al cierre de Italia

Madrid, 8 jun (EFE).- España no ha decretado un "apagón informativo" de tres horas este domingo durante el recuento de las elecciones europeas, sino que, según la normativa comunitaria, deberá esperar al cierre de los colegios electorales de Italia, a las once de la noche.

Publicaciones en redes sociales, principalmente en X y Facebook, advierten de que desde el cierre de las mesas electorales en España, a las 20:00 h., y hasta las 23:00 h. quedará prohibido hacer público los resultados de estos comicios.

Señalan que en ese tiempo "el recuento será de acceso exclusivo para el Gobierno, (el Ministerio del) Interior y la cuestionada empresa Indra".

Algunos de estos mensajes aseguran que esta decisión ha sido tomada por "el Gobierno" o "el PSOE", por lo que sugieren que se trata de una táctica para manipular el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo.

"Así se fraguará el pucherazo en las europeas el 9 de junio, una noche electoral a favor de Pedro Sánchez y sus voceros: tres horas de apagón informativo tras el cierre de los colegios", asegura un mensaje ampliamente difundido en X.

HECHOS: La normativa europea establece que los Estados miembros no pueden publicar los resultados provisionales de las elecciones a la Eurocámara hasta el cierre de los últimos colegios electorales, que en este caso serán los italianos a las once de la noche de este domingo.

El Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo establece en su artículo 10 que los Estados de la Unión Europea no pueden "hacer públicos oficialmente sus resultados electorales hasta después de cerrada la votación" en el último país que se vote.

En esta ocasión, los colegios electorales en Italia serán los más tardíos en cerrar a las once de la noche del domingo, momento en el que España y el resto de países del bloque comunitario podrán difundir los resultados provisionales de la votación.

Lo mismo ha ocurrido en convocatorias anteriores, como las de 2009, 2014, con victoria del PP en ambas, y 2019, en las que el PSOE resultó ganador.

La celebración de estos comicios se extiende durante cuatro jornadas, del 6 al 9 de junio: comenzó este jueves en Países Bajos y el viernes en Irlanda y República Checa, mientras que el resto de Estados miembros acudirán a las urnas entre el sábado y el domingo.

Algunos de los mensajes engañosos han tratado de sembrar dudas sobre el proceso electoral al implicar falsamente a Indra con el escrutinio, una afirmación que suele reaparecer en redes sociales coincidiendo con la celebración de comicios.

En España, el recuento de votos en cualquier proceso electoral es público y se hace a mano por los integrantes de las mesas electorales, tal y como regula la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por lo que en el escrutinio no interviene ninguna empresa con ningún tipo de tecnología.

Con motivo de la circulación de mensajes similares antes de las elecciones locales y autónomas del 28 de mayo de 2023, fuentes del Ministerio de Interior explicaron a EFE que el recuento "en España se realiza a mano por los propios ciudadanos en cada mesa electoral, sin participación de empresas o intermediarios".

Una vez que la mesa electoral cuenta las papeletas y entrega una copia del acta de escrutinio, entre otros, al funcionario de la Administración, es este el que comunica por vía telemática el resultado del acta de la mesa al centro de datos.

Desde allí, la empresa adjudicataria del servicio para la obtención de los datos del recuento de papeletas, en este caso Indra, difunde provisionalmente dicho resultado que previamente le han comunicado a todo el país y medios de comunicación.

En España, la adjudicación del contrato de este servicio para estas elecciones europeas, y los comicios municipales, autonómicos y generales de 2023, recayó en la compañía tecnológica Indra por 33 millones de euros -11 por cada uno de los tres comicios- más impuestos.

Esta adjudicación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se formalizó el pasado marzo en el Boletín Oficial del Estado.

En definitiva, la normativa europea establece que los Estados miembros no pueden difundir los resultados de las elecciones europeas hasta el cierre de todas las mesas, que será a las once de la noche de este domingo en Italia, por lo que no es cierto que España haya ordenado unilateralmente un "apagón informativo" de tres horas durante el recuento. EFE

