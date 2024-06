Díaz pide el voto para Sumar para "dar fuerza" al Gobierno

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido el voto para su formación en las elecciones europeas para "dar fuerza" al Gobierno de España, con el objetivo de "seguir ganando derechos para la gente trabajadora". Así se ha expresado este viernes Díaz en declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, donde ha participado en un acto de campaña con el candidato de Compromís-Sumar a las elecciones europeas Vicent Marzà. Díaz se ha mostrado "consciente" de que la ciudadanía "está cansada" tras seis procesos electorales en un año, pero ha pedido movilizarse este 9 de junio para conseguir "una Europa con derechos humanos, derechos sociales, que sea de los trabajadores y las trabajadoras, que sea feminista". Para ello, ha apostado por ir a "defender al Gobierno de España" porque cree que "merece la pena". "Merecemos darle una lección democrática a la derecha, derrotarlos, pero merecemos algo más. Hay que darle fuerza al Gobierno de España, pero dentro del Gobierno pido el voto para Sumar", ha sostenido. "Tenemos que tener fuerza en Sumar para seguir ganando derechos para la gente trabajadora de este país, para las mujeres en nuestro país", ha recalcado, al tiempo que ha añadido: "Quien quiera que sigamos subiendo el salario mínimo, reduzcamos la jornada laboral, que la vamos a reducir, bajemos el alquiler y sigamos avanzando en derechos para los trabajadores y las trabajadoras tiene que darle fuerza a Sumar el próximo domingo". Díaz ha destacado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para la economía española para 2024 en España para ejemplificar que "merece la pena votar a Sumar". "Hemos demostrado desde Sumar que mejorando la vida de la gente trabajadora mejora la economía", ha señalado, al tiempo que ha insistido en pedir "la fuerza necesaria en las urnas" para que "seguir mejorando la vida de la gente". Consultada por el debate de RTVE para las elecciones europeas de este jueves y la candidata de Sumar, Estrella Galán, Díaz ha señalado que era "un debate complicado, con muchas voces", pero ha sostenido que la candidata mostró lo que Sumar "es en el Gobierno: el pulmón social, la fuerza que tiene propuestas, que quiere reducir la jornada laboral, que mejora la vida de la gente". Díaz ha advertido que les derrotan "cuando la gente no va a votar", por lo que ha reiterado su petición a la movilización y ha añadido que estas elecciones tienen circunscripción única, por lo que "no se pierde ningún voto". Preguntada por un balance de la campaña electoral, Díaz ha sostenido que Compromís-Sumar tiene "el mejor programa político", con propuestas como un Banco Central Europeo que cambie las misiones que tiene, enfocándose en la creación de empleo; la lucha contra la emergencia climática, frente a "políticas que son del pasado, con ampliaciones de puertos, y políticas que son absolutamente depredadoras"; o que el impuesto de sociedades europeo ascienda hasta el 21%. "Tenemos propuestas, queremos acabar con las propuestas que hay reaccionarias ahora mismo en Europa. Esta campaña es profundamente anómala, se está hablando de todo menos lo que necesita la gente y yo sí le digo a la ciudadanía de nuestro país que es importante ir a votar a Europa", ha zanjado. "PARAR LOS PIES AL GOBIERNO DE MAZÓN Y VOX" Por su parte, el candidato de Compromís-Sumar Vicent Marzà ha subrayado que buscan "defender los intereses de los valencianos y las valencianas, plantar cara contra el gobierno de la derecha, de la extrema derecha, del señor Mazón y de Vox, y para poder ir a Europa a construir una nueva Europa". "Una Europa que vaya a por más derechos, que no se conforme solamente en defender lo que hemos avanzado durante tantos años, que vaya a seguir avanzando en feminismo, en igualdad, en derechos, en condiciones laborales para los trabajadores y para que la mayoría social y trabajadora tenga cada día mejores condiciones de vida", ha aseverado. En este contexto, ha pedido el voto de la ciudadanía progresista para que "vaya masivamente a las urnas y que pare los pies de una vez por todas al gobierno de Mazón y de Vox". "Que vaya con ilusión, con ganas de recuperar, de avanzar por más derechos, porque los valencianos y las valencianas merecemos estar allí donde se tomen las decisiones más importantes de nuestras vidas, como son las instituciones europeas", ha enfatizado. "Somos la única fuerza que podrá defender los intereses de los valencianos, parar a la extrema derecha, parar al gobierno de Mazón y hacer también que construyamos esa nueva Europa que merecemos todos y todas", ha concluido Marzà.

Compartir nota: Guardar Nuevo