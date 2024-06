Irene Montero pide a Sánchez pasar "de las cartas al BOE", renovar el CGPJ y hacer una ley de medios

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pase "de las cartas al Boletín Oficial del Estado (BOE) y a las políticas públicas para proteger a la democracia de los sectores reaccionarios", para lo que ha apostado por renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por hacer una ley de medios. Así se ha referido este miércoles en declaraciones en Barcelona a la carta a la ciudadanía publicada el martes por Sánchez después de la citación judicial a su mujer, Begoña Gómez, para el 5 de julio. Montero ha asegurado que "la mayoría plurinacional democrática del Congreso" permitiría la renovación del CGPJ y también aprobar una ley de medios que impida usar bulos en contra de formaciones políticas que trabajan para avanzar en derechos, ha dicho textualmente. "Es intolerable esta inacción por parte del Gobierno de España. Es un Gobierno que no gobierna", ha criticado Montero, que ha añadido que es decepcionante que Sánchez no reconozca que los casos de 'lawfare' han ocurrido en España desde hace muchos años, según ella. La candidata de los morados ha sostenido que "esa guerra judicial y mediática ha tratado de condicionar el voto de los españoles y de las españolas, de los catalanes y de las catalanas desde hace muchísimos años", y ha acusado a Sánchez no solo de no solidarizarse sino de legitimarlo. BARCO VERTOM ODETTE También ha exigido al Gobierno que retenga al barco Vertom Odette, que asegura que está en aguas españolas, por llevar "armas que podrían terminar en el Estado genocida de Israel", y ha añadido que este buque ha hecho movimientos extraños, ya que en un primer momento quería atracar en Cartagena y después se ha dirigido a Gibraltar. "España, quiero recordar, tiene la obligación legal, además de una obligación ética y política, de hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano para parar el genocidio", ha subrayado la candidata, que ha insistido en que España no puede ser un país de tránsito de armas que acaben llegando a Israel. Ha reclamado que el Gobierno inspeccione la carga de ese barco y que impida, "con el cumplimiento de la ley española y también de los tratados internacionales, que esas armas puedan llegar al Estado genocida de Israel para seguir cometiendo un genocidio". Preguntada por qué balance hace del debate electoral de este martes en 3Cat, Montero ha respondido que "se vio con mucha claridad que ese bloque belicista está operando desde la socialdemocracia a la extrema derecha, para seguir aumentando el gasto militar, para escalar esa dinámica bélica", y ha reclamado que en Catalunya haya un voto fuerte y firme en defensa de la paz.

Compartir nota: Guardar Nuevo