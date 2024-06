El Constitucional anula el voto telemático en el Parlament del exconseller Lluís Puig

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado anular el voto telemático en el Parlament de Cataluña del diputado y exconseller huido Lluís Puig al estimar un recurso de amparo que presentaron los diputados de Socialistes i Units per Avançar en el Parlament de Cataluña en la anterior legislatura contra los acuerdos de la Mesa de la Cámara que permitieron el voto del político independentista. Según ha informado este miércoles la corte de garantías, la Sala Primera ha aprobado por unanimidad la ponencia redactada por la magistrada María Luisa Segoviano, que proponía estimar el recurso de Units per Avançar. En concreto, los diputados impugnaron los acuerdos de la Mesa del Parlament de 18 de abril de 2023, en el que se aprobó la regulación transitoria del voto telemático hasta que no se proceda a una reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña, y de 19 de abril de 2023, por el que se habilitó el procedimiento de votación telemático de Puig hasta el final de ese periodo de sesiones (31 de julio de 2023). También recurrieron el acuerdo de 19 de abril de 2023, por la que se desestimó la reconsideración de los anteriores. Ahora, tras deliberar el asunto, el Constitucional ha declarado vulnerado el derecho de los diputados recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes. Así las cosas, ha anulado todos los acuerdos impugnados --la aprobación de la normativa transitoria sobre voto telemático y habilitación del voto telemático a Puig--, pero no la de aquellos actos que hubieran sido adoptados con el voto telemático de ese diputado durante el tiempo en que estuvo vigente dicha habilitación.

