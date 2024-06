Bolaños, en Almería: "El AVE va como un cohete y lo va a traer Pedro Sánchez a la provincia"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que Pedro Sánchez será quien traiga el AVE a Almería y ha constatado, en su visita a la provincia, que "va como un cohete, como la economía de España". Así ha sostenido que las grandes inversiones que se han producido en Almería "las ha hecho siempre el PSOE" y que, al contrario, el PP "ha abandonado siempre a esta tierra, porque se piensa que es suya". En un acto público que ha tenido lugar en Níjar (Almería), el dirigente socialista ha señalado que "la derecha y la ultraderecha en Andalucía son lo mismo, pero en el resto de España también" al tiempo que ha destacado el "compromiso del Gobierno socialista con Andalucía" ya que "en los últimos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez las inversiones en Andalucía han sido un 38,5% más que en los cinco años anteriores del expresidente Mariano Rajoy". Bolaños se ha referido a las inversiones con fondos europeos que se ejecutan en Almería en materia agrícola, como los proyectos para la transición ecológica, las desaladoras o las destinadas a la eficiencia de los regadíos, de los que se benefician 20.000 agricultores almerienses. "Esos proyectos son los que hay que contar a la gente y, también decirles, que siempre los protagoniza el PSOE", ha apostillado. De igual forma, el ministro de la Presidencia ha pedido el voto al "progreso" para "parar la ola ultraderechista en Europa el 9 de junio como hicimos el 23 de julio pasado en España, cuando dimos ejemplo en Europa". Asimismo, Bolaños ha ensalzado la figura de Teresa Ribera, la cabeza de lista socialista a la Eurocámara, una persona "influyente que tendrá autoridad en la Comisión Europea", así como la de Pedro Sánchez, que "lidera los debates en la UE" y ha sido capaz de negociar y traer a Europa 160.000 millones de euros de fondos europeos al contrario, ha dicho, de lo que sucedía con Mariano Rajoy que "se sentaba en la mesa de los niños comiendo nuggets de pollo a recibir instrucciones de los hombres de negro que decidían en Europa". "LA JUNTA NO CONSTRUIRÁ EL PUERTO SECO" Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería y diputado nacional, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, se ha mostrado convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones porque "nos asisten los datos y la razón". En cuanto al proyecto de la construcción del puerto seco en Níjar, ha sostenido que la Junta "no lo va a hacer". "El PP no hará el puerto seco, como tampoco ha hecho nunca ninguna gran infraestructura para Almería", ha lamentado al tiempo que ha indicado que "será cuando volvamos nosotros a la Junta cuando hagamos el puerto seco". En este sentido, ha animado a votar al PSOE porque votar al PP es "hacerlo en contra de los intereses de esta tierra". Igualmente, Cazorla ha lamentado que "la única propuesta del PP en estas elecciones es parar a Sánchez" lo que "significaría parar el AVE, el aumento de las pensiones, el enlace de la A7 con la A92, las obras programadas, dejar sin sentido los fondos europeos", ha enumerado. De otro lado, la secretaria general del PSOE de Níjar y portavoz municipal, Esperanza Pérez, ha advertido del "peligro" que puede suponer para la agricultura una mayoría de derecha y extrema derecha en la Unión Europa. "¿Qué pasará con los productos de Níjar?", se ha preguntado en el sentido en que "la ultra derecha quiere cerrar fronteras e impedir que los productos hortofrutícolas de Almería se comercialicen en los países europeos". "Le Pen, de la ultraderecha francesa, pedía a su gobierno y a los agricultores que frenaran la entrada de productos españoles de España en Francia, y esa es la ultra derecha que, apoyada por la derecha, puede hacerlo si llega a gobernar, porque busca tener las fronteras cerradas", ha advertido. En este contexto, ha animado a la ciudadanía a votar al PSOE para "impedir esta situación". "Si nos quedamos en casa o si nos confundimos con tanto fango como está metiendo el PP puede ser que la gente vote a quien nos quitará nuestro mercado, cuando nosotros hemos crecido en Níjar y en Almería gracias al mercado de la Unión Europea", ha concluido Pérez.

