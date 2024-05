Montserrat (PP) asegura que "la dignidad de España no se vende, ni se mercadea con la igualdad de los españoles"

La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado que "la dignidad de España no se vende, ni se mercadea con la igualdad de los españoles". "De España no se ríe nadie, ni Sánchez, ni Puigdemont", ha añadido. Ha apuntado que hay que defender "la España institucional ante el avance del nacionalismo" y del "show permanente del PSOE" que "únicamente tiene un conflicto, el poder insaciable de Sánchez". Ha asegurado que "no hay ningún problema con Argentina, sino que el problema es de Sánchez", por lo que hay que "desmontar a los trileros que arrasan todo". Montserrat ha participado en un acto de campaña de las elecciones europeas, desarrollado en el hotel 'San Camilo' de Navarrete, en el que también han intervenido el presidente del PP riojano, Gonzalo Capellán, la número 13 de la lista de los 'populares' al Parlamento Europeo, Esther Herranz, y el alcalde de Navarrete, José María Pastor. En su intervención, ha alabado la apuesta del PP por Esther Herranz, a la que ha calificado como una "persona importante para Europa". A continuación, ha destacado que "no hay maldición bíblica por la que tengamos que sufrir el socialismo, porque cuando nos unimos ganamos, y el voto es poderoso", de ahí que haya pedido el voto para los 'populares' para "defender Europa y para comenzar el cambio que necesita España" y aupar a Alberto Núñez Feijóo al Gobierno central Ha asegurado que "si nos quedamos en casa el 9 de junio, los otros ganan". "FRENAR A LA IZQUIERDA" Para Montserrat en "Europa se decide todo", cuestiones como "la protección de la salud" por lo que se ha comprometido a la puesta en marcha de un Plan Europeo por la Salud Mental, al tiempo que ha dicho que Europa "es también economía, competitividad industrial y también campo". En este sentido, ha mostrado su compromiso "a defender" a los agricultores y ganaderos "acabando con la burocracia y poniendo freno a la competencia desleal", así como "rebajar el IVA para los productos de la cesta, que incluya a la carne, pescado y las conservas". Montserrat ha recordado que el PP frenó el "intento de criminalizar al vino" con la etiqueta que le equiparaba con el tabaco, mientras ha recordado que el PSOE "votó a favor de ese etiquetado". De ahí, que haya asegurado que los 'populares' "seguiremos siendo el freno de la izquierda que quiere arruinar el campo".