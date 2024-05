Mañueco carga contra la gestión de Ribera y ataca a Puente: "Nos avergüenza un día sí y otro también"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado este viernes contra la gestión como ministra de la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, y ha atacado al ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente: "Nos avergüenza un día sí y otro también", ha lamentado el mandatario del PP en referencia al exalcalde de la ciudad más poblada de su comunidad autónoma, a quien le ha afeado que "infraestructuras importantes" para el territorio estén yendo "al cajón del olvido". "La ruta de la Plata no la quieren abrir", ha ejemplificado Mañueco, horas antes de la manifestación prevista por este motivo para el sábado en Zamora. Precisamente, ha sido en esa provincia donde Mañueco ha realizado estas declaraciones, en el marco de un acto de campaña del PP para las elecciones europeas. El dirigente autonómico ha intervenido en un mitin celebrado en Mózar de Valverde, tras un paseo previo por Benavente, y ha compartido escenario con la alcaldesa de ese municipio, Beatriz Asensio; con el diputado Emilio Fernández; y con el presidente de los populares de Zamora, José María Barrios. En ese ambiente, y tras las citadas referencias a Puente, ha sido cuando Fernández Mañueco ha hablado también de Ribera: "Nadie que viva en el medio rural puede apoyarla. Representa las políticas del pasado que tanto daño hacen a Castilla y León y a Zamora", ha opinado el líder popular, que ha considerado que, en Europa, la socialista "va a hacer lo mismo que en España" como ministra responsable de Reto Demográfico y Transición Ecológica: "nada". "No podemos apoyar a esta señora", ha insistido el responsable del PP. Antes de todo eso, Mañueco había hecho un recordatorio de la importancia de acudir a votar en las elecciones europeas y de la necesidad de hacerlo por el PP: "Salimos a por todas, pero aquí no hay nada ganado", ha advertido el dirigente autonómico, que ha demandado que los ciudadanos hagan suyas estas elecciones, en las que "se va a hablar también de España". De hecho, para Fernández Mañueco, los ciudadanos se juegan que "no haya dudas" sobre lo que piensan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Está demostrando la agonía de una legislatura fracasada, de un presidente que es incapaz de imponerse a sus propios socios radicales e independentistas, que están arrastrando al Gobierno de España por el fango", ha destacado el líder popular, que estima que su partido ofrece "certidumbre, estabilidad, seguridad, eficacia y utilidad". DEFENSA DE SU GESTIÓN En este punto, Fernández Mañueco ha hablado en primera persona y como presidente de la Junta de Castilla y León: "Llevo cinco años bajando los impuestos, generando actividad económica y trabajando por tener los mejores servicios públicos. Llevo cinco años trabajando por los agricultores, los ganaderos y la gente del campo, defendiendo la PAC y exigiendo flexibilidad", ha repasado el político salmantino. Así las cosas, Mañueco ha insistido en que "hay que poner freno a las nefastas políticas de Sánchez", ha advertido de que "la Constitución no se toca" y ha expresado, una vez más, su rechazo a la amnistía que el máximo mandatario del Gobierno "les ha regalado a los socios para seguir atrincherado en La Moncloa". Finalmente, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha hecho una apelación a la militancia para que acuda el domingo al acto previsto en la Puerta de Alcalá de Madrid: "Vamos a defender nuestros derechos y libertades", ha zanjado.