ERC: "Si Puigdemont acuerda su presidencia con el PSC, no lo bloquearemos"

La candidata de ERC y la coalición Ara Repúbliques a las elecciones europeas, Diana Riba, ha criticado que se haya rechazado el decreto ley de la regulación del alquiler de temporada con los votos en contra de Junts y la abstención del PSC, y también ha dicho: "Si Puigdemont acuerda su presidencia con el PSC, que es imprescindible, no lo bloquearemos. Pero que se pongan de acuerdo". Así lo ha dicho este jueves durante el acto de Ara Repúbliques --coalición entre EH Bildu, BNG y Ara Més-- de inicio de campaña en Badalona (Barcelona), junto al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los números 4 y 23, Tomàs Molina y Laura Izquierdo, y la número 5 de EH Bildu Oihana Etxebarria. "El momento no es fácil. No es fácil para ERC, pero tampoco lo es para el independentismo ni para el progresismo en general. Estamos delante de una internacional ultra que está preparándose para saltar al poder de Europa y arrasar con todos y cada uno de los avances sociales por los que hemos trabajado", ha dicho Riba. Por su parte, Etxebarria ha asegurado que su partido es el "único freno a la ultraderecha y a la ideología fascista", y Molina ha detallado que trabajarán para hacer un mundo más justo, adaptado al cambio climático y con un plan de futuro para garantizar un futuro mejor, en sus palabras. Junqueras ha defendido que ERC quiere un proyecto para hacer una Europa más fuerte, que es "perfectamente compatible con defender la independencia de Catalunya y una Catalunya republicana".