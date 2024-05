El Logroño quiere mantener el ritmo competitivo en León para preparar la Copa

Logroño, 24 may (EFE).- El Logroño La Rioja viaja a León con el objetivo de mantener un ritmo competitivo alto, porque más allá de que pueda esperar un fallo del Granollers y ser tercero, su gran objetivo es preparar lo mejor posible la Copa del Rey, que disputará dentro de una semana.

El equipo riojano se aseguró la pasada jornada ser cuarto de la Liga Asobal, con lo que ha cumplido su objetivo más inmediato, aunque tiene la ilusión de subir un peldaño más, siempre y cuando el Granollers no gane su partido con el Benidorm.

Pero si llega esa "carambola" el equipo riojano debería ganar su partido en León, una cancha en la que históricamente ha sufrido mucho y en la que también mañana espera muchas dificultades porque el Ademar también se juega el ser quinto o acabar más abajo.

"No quiero que pensemos que es un partido sin trascendencia, sobre todo porque ya hay precedentes de sorpresas en la última jornada y no me gustaría que pudiendo ser terceros falláramos nosotros", ha explicado a EFE el preparador de los riojanos, Miguel Ángel Velasco.

Pero, por encima del puesto que ocupe el Logroño en la clasificación su entrenador tiene el objetivo de "llegar bien a la Copa" la semana próxima (precisamente con el Granollers como rival) y "para eso no nos vale ni especular, ni reservar, hay que mantener el ritmo que llevamos" y que le ha dado ocho triunfos en los últimos diez encuentros.

Para este choque Velasco mantiene la duda del pivote Javier García. EFE

ep/og