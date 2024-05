Comunidad Madrid cree que el diputado de MM que realizó el gesto de disparar "no puede seguir ni un minuto más"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha considerado que Pablo Padilla, diputado de Más Madrid que durante el Pleno de este jueves realizó con sus manos el gesto de disparar mientras hablaba la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no puede seguir ni un minuto más" como parlamentario de la Asamblea de Madrid. En declaraciones a los periodistas, tras un acto en Madrid capital, García Martín ha hecho hincapié en que están acostumbrados a que por parte de Más Madrid haya "descalificaciones, insultos y amenazas" y ha recordado que el gesto que realizó Padilla "tuvo su antecedente" cuando la actual ministra de Sanidad, Mónica García, era diputada "y también utilizó sus propias manos para simular una pistola y dar ese disparo". "Yo creo que no tiene cabida ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes en el Parlamento autonómico, en ningún parlamento. Y, desde luego, una persona que se comporta de esa manera no puede seguir ni un minuto más como diputado de la Asamblea de Madrid", ha señalado. A su parecer, lo sucedido es "una falta de respeto a todos los madrileños, que con independencia de su ideología se caracterizan por ser tolerantes". El 'número dos' del Ejecutivo madrileño ha insistido en que están "acostumbrados a la maquinaria del fango", a que se "embarre el terreno de juego" y que "se insulte al Gobierno de la Comunidad" pero ha hecho hincapié en que no se puede permitir que este haya tratado "de amenazar con esa simulación de una pistola" cuando hablaba Ayuso.