Podemos ve una "buenísima" noticia la retirada de la Ley del Suelo porque contribuía al "pelotazo del bipartidismo"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "buenísima" noticia la decisión del Ministerio de Vivienda de retirar la reforma de la Ley del Suelo ante la falta de apoyos parlamentarios para tramitarla. A su juicio se trataba de una norma que contribuía "al pelotazo del bipartidismo" y por eso Podemos había presentado una enmienda para su devolución al Gobierno. "Estamos muy satisfechas de que el Gobierno haya decidido retirar esta reforma de la Ley del Suelo", ha celebrado Belarra este jueves a su llegada al Pleno del Congreso, ya que a su juicio, se trataba de una norma hecha 'ad hoc' para que se pudiera llevar adelante el "pelotazo urbanístico" más grande de nuestro país. Además, ha recordado que su formación ya contribuyó a paralizar esta reforma "en dos ocasiones" cuando formaban parte del Ejecutivo de coalición al considerar que entre sus objetivos está el de poner "muy difícil" la posibilidad de que la ciudadanía pueda parar megaproyectos urbanísticos. "Iba a servir simplemente para reforzar la cultura del pelotazo que es una cultura bipartidista", ha incidido. UN WHASTAPP DE AVISO Asimismo Belarra ha reprochado al Ejecutivo que no se haya puesto en contacto con su formación "en ningún momento" y ha asegurado además que han conocido la decisión de la retirada "minutos antes" de que comenzara el debate a través de un "mensaje de Whatsapp" de miembros del Ejecutivo. Preguntada por si desde el Gobierno han intentado en las últimas horas que retirasen la enmienda a la totalidad que habían registrado desde su formación y llevar acabo algún tipo de negociación, la dirigente 'morada' lo ha descartado. "Ya nos conocen y sabían que esto era una línea roja para Podemos", ha explicado. Pero Podemos no ha sido la única formación en mostrar su rechazo a la norma, desde ERC y Junts también habían presentado enmiendas de totalidad con el objetivo de parar la reforma, unas peticiones de devolución al Gobierno que iban a ser apoyadas por Sumar y Bildu, con lo que la tramitación quedaba en manos del PP. Desde el Ejecutivo, se ha justificado la decisión alegando que, al retirarla, la norma no se vería "afectada por la situación electoral". La retirada de la Ley de Suelo llega dos días después de que la Cámara Baja tumbara la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo.