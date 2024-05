IU tacha de "fallido" el estilo de Puente para confrontar con la derecha: "Si combates el fango con fango estás perdido"

El nuevo coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha tachado de "fallido" el estilo del ministro de Transportes, Óscar Puente, de confrontar con la extrema derecha al asegurar que si combates al "experto en fango lo combates en fango, estás perdido". Por otro lado, ha subrayado que su formación tras su última asamblea federal aspira a mejorar los espacios de confluencia amplia en la izquierda, en referencia a Sumar, y ha subrayado que IU no va a entrar en ningún repliegue identitario. En declaraciones a 'Radiocable', recogidas por Europa Press, ha asegurado que la respuesta a la "irracionalidad" del discurso de la extrema derecha la ofreció en la década de los 80 el icónico exlíder de IU Julio Anguita, cuando recetó el "poder amable de la razón". "No estoy de acuerdo con quienes piensan que tenemos que utilizar los mismos instrumentos de fango y de odio de la extrema derecha, porque entonces estamos en el marco y en el terreno de juego de ellos. Ya has perdido incluso aunque hayas formalmente ganado en una aritmética electoral", ha apostillado. Así, ha destacado que la solución es aportar "sensatez" y "un nuevo marco de sentido común desde la izquierda", para "no fomentar el disparate", que consiste en "instalar el odio y el enfrentamiento caínita entre tu gente y en todas las terminales de la sociedad". SUMAR TIENE QUE SER UN ESPACIO CÓMODO PARA TODOS También ha afirmado que la prioridad ahora para IU es volcarse en las elecciones europeas y lograr que su representante en la candidatura de Sumar, Manu Pineda, logre revalidar su escaño en el Parlamento europeo. En este punto, ha desgranado que los procesos de confluencia en la izquierda, canalizados ahora en Sumar, son "manifiestamente mejorables" pero eso no indica que "han sido fallidos". Por tanto, IU no va a replegarse en una "especie de vuelta a la limitación identitaria", sino en apostar por "un frente amplio" con "métodos democráticos" para auspiciar un espacio de "comodidad" entre todas las fuezas políticas. Así, ha emplazado a todas las formaciones implicadas en Sumar a desplegar, tras los comicios del 9J, una reflexión serena para que la convergencia en Sumar "tenga éxito". ROMPER RELACIONES CON ISRAEL Mientras, Maíllo ha celebrado el anuncio del reconocimiento del Estado palestino el próximo 28 de mayo, pero ha insistido en la necesidad de romper relaciones con el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su genocidio en Gaza. "Si no hay firmeza con Netanyahu, no va a entender ese mensaje", ha enfatizado para recordar que sobre él pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. También ha respaldado la decisión del Gobierno de retirar a la embajadora en Argentina tras los ataques del presidente de este país, Javier Milei, y ha denunciado la "asimetría" de los "patriotas de pecholata" que se niegan a secundar una respuesta contuntende contra él.