Bildu avisa al PSOE de que debe negociar las leyes con sus socios si quiere "que la legislatura tenga recorrido"

El portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha advertido este jueves al PSOE de que, si quiere que la legislatura "tenga recorrido" tendrá que negociar las leyes antes de enviarlas a la Cámara porque sólo así evitará tener que tomar decisiones como la que ha adoptado al retirar del orden del día del Pleno la reforma de la Ley del Suelo. El Ministerio de Vivienda ha renunciado a esta norma ante la falta de apoyos para tramitarla en el Congreso. Esquerra, Junts y Podemos habían presentado enmiendas de totalidad para su devolución al Gobierno y tanto Sumar como Bildu habían anunciado que las apoyarían, con lo que su toma en consideración quedaba en manos del PP. En declaraciones en el Congreso, Matute ha indicado que "lo ocurrido esta semana ha demostrado lo que no se tiene que hacer para que la legislatura tenga recorrido". Se refería tanto a lo sucedido con la Ley del Suelo como con la proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo que el Pleno tumbó el martes con los votos de Sumar, el resto de socios y también el PP. ASÍ NO SE AVANZA Según Matute, para que la mayoría que apoya al Gobierno la mayoría "tenga profundidad y capacidad para alcanzar cambios profundos en la sociedad" hay que cuidarla. "Y cuidarla significa interlocutar", ha explicitado, avisando de que si la parte socialista del Ejecutivo no asume esa realidad continuará esta "dinámica" de bloqueo y de "suma cero" que "impide avanzar hacia ningún lado". El portavoz de Bildu ha incidido en que Vivienda no ha hecho "todo el trabajo previo" que tenía que hacer y ha explicado que ha sido a primera hora de esta mañana cuando se ha avisado a su grupo de la decisión de retirar la ley.