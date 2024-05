Santiago(IU) pide que la Justicia aclare el destino del material del 'Borkum' aunque Transportes diga que no va a Israel

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido que una investigación judicial puede aportar garantías a la hora de verificar el destino del material militar que transporta el buque 'Borkum', pese a que Transportes asegure que no va a Israel. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en Tenerife después de que Sumar haya registrado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para proceder al bloqueo del carguero e investigar si el armamento que traslada está destinado a Israel. Precisamente Santiago es uno de los firmantes de esta denuncia en la que se demanda la adopción de medidas cauterales y se alerta de que se podría estar cometiendo una grave infracción contra el derecho humanitario internacional si hay armas que llegan a Israel, algo que ha negado transportes. Sobre todo cuando la Corte Internacional de Justicia instó a detener cualquier actuación militar que pueda ser constitutiva de un delito de genocidio. En este sentido, el dirigente de IU ha apuntado que aunque parte del Gobierno, en referencia a Transportes, haya asegurado que el contenido del carguero no tiene destino a Israel, sí hay organizaciones que denuncian que dicho material va a recalar en ese país. "Yo me imagino que cuando un país está cometiendo un genocidio, pues no pone los papeles que está cometiendo un genocidio. Con lo cual, para nosotros el hecho de que en la carta de embarque de materiales no figure claramente que el destino es Israel, no impide que la justicia tenga que actuar en mayor garantía de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)". En este punto, Santiago ha reivindicado que "más vale vigilar debidamente", dado que es una obligación de España garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte de Justicia "Que tras la correspondiente verificación se acredita que el barco no tiene destino Israel, pues estupendamente. Pero como se acredite que el barco tiene destino Israel, pues que bloquear esas armas y explosivos, el barco contiene armas y explosivos, e impedir que lleguen a un lugar donde se está cometiendo un genocidio", ha ahondado.