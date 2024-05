El bloque constitucionalista con el 53,38 por ciento de los votos y 74 escaños gana al independentista

Los partidos constitucionalistas han ganado en votos y escaños a los independentistas en las elecciones catalanas del 12M con el 96,13% escrutado, una situación que refleja la tendencia de la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. Con una participación del 57,89% y el 96,13% escrutado, la suma de PSC, Comuns Sumar, Vox, Cs y PP arrojan un total de 1.611.015 votos, es decir, un porcentaje del 53,38% y un total de 74 escaños. Por su parte, ERC, Junts+, CUP y Aliança Catalana suman 1.309.438 votos, un 43,18% y 61 escaños. En el barómetro del CEO realizado en el mes de abril, el 50% de los catalanes se mostró contrario a la independencia, mientras que el 42% se expresó a favor, y un 8% respondió que no lo sabía o no respondió. LAS ELECCIONES DE 2017 La ventaja del bloque constitucionalista no se producía desde las elecciones de 2017, cuando ganó en votos y porcentaje (Cs fue el partido más votado), pero no en la suma de escaños, ya que se impuso la alianza de los independentistas. En las elecciones de 2021, cuando los catalanes votaron en plena pandemia, la participación fue del 51,29% y la suma de PSC, Vox, En Comú Podem, Cs y PP alcanzaron los 1.336.291 votos, es decir, un 47% del total de votos, lo que se tradujo en una suma de 61 escaños. La suma de ERC, Junts per Catalunya, CUP y PDeCat arrojó una suma de 1.443.273 votos, un 57,77%, y, aunque los postconvergentes no lograron representación, el total de escaños fue de 70 diputados. La participación hace tres años fue muy inferior a la de 2017, cuando se convocaron elecciones catalanas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en respuesta al 1-O y acudió a votar el 70,01% de catalanes convocados. En esa ocasión, PSC, Cs, PP y Catalunya en Comú Podem sumaron 2.228.421 votos, el 48,91% y 65 escaños en total. El bloque independentista, formado por ERC, CUP y Junts contabilizó un total de 2.079.340 votos, es decir, un 47,5%, lo que equivalió a 70 escaños.