La UCM deja de ofrecer el máster que codirige Begoña Gómez después de que sus responsables no soliciten su continuidad

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dejado de ofrecer en su página web el máster que codirige Begoña Gómez --esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, después de que los responsables del mismo no hayan solicitado su continuidad para el próximo curso y tras conocerse de que ésta tendrá que declarar como investigada el próximo 5 de julio por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución complutense, la decisión de no incluir en su oferta para el curso que viene el 'Máster en Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia', que codirige Gómez bajo la dirección de José Manuel Ruano de la Fuente, responde a que los responsables de este curso no han solicitado su continuidad del mismo. Aunque estas mismas fuentes reconocen que aún quedan algunos días de plazo para que puedan hacerlo antes de que se cierre definitivamente, advierten de que el margen con el que cuentan es escaso. El máster que codirige Gómez se presentaba como un curso de formación permanente "eminentemente práctico" y que contribuye "a la transformación y creación de empresas con valores positivos que generen impacto social de forma sostenible", según consta en la web del mismo. El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acordó el pasado lunes citar a declarar a Begoña Gómez para el próximo 5 de julio en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras conocerse esta imputación, el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid registró una petición de comisión de investigación en la Cámara de Vallecas sobre la propia Universidad Complutense de Madrid en que se impartía este máster y la mujer del presidente del Gobierno, con el objetivo de saber si "ha habido nepotismo o irregularidades" y "devolver el buen nombre" al centro universitario.

