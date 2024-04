Toledo aboga por centrarse en sus competencias del Tajo y dice que los trasvases "no afectan al Ayuntamiento"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital regional está centrado en las competencias que tiene sobre el río Tajo, como es "tratar de evitar puntos de vertido contaminantes" en el término municipal, considerando que otras cuestiones relacionadas con el río, como los trasvases, "no afectan al Ayuntamiento de Toledo". Así se ha pronunciado Velázquez en declaraciones a los medios previas a la reunión este martes del Consejo del Pacto de la ciudad de Toledo por el Tajo, donde ha comentado que "lo importante" es lo que afecta a las competencias municipales, recordando que se han eliminado tres vertidos de los 26 existentes y ahora se van a eliminar "otros dos o tres en próximas fechas". Además, ha añadido, desde el Consistorio se va a realizar "una actuación importante" en materia de control de los desbordamientos que provocan que "muchas sustancias físicas", como las toallitas, "vayan al río directamente". El alcalde ha comentado que este control de los desbordamientos consistirá en un "sistema de actuación de mallas en los colectores" para evitar que "esto vuelva a producirse". De igual modo, ha detallado que en estos momentos se está trabajando en "actuaciones importantes" para acabar con el vertido del campus de la UCLM en la Fábrica de Armas, en el que la idea es lograr reutilizar ese agua para el riego interno de las zonas verdes de la Universidad. También ha hecho referencia al vertido de las terrazas de verano de la Peraleda, que "estaban vertiendo de manera directa al río Tajo" y en cuyo nuevo contrato se obligará a las concesionarias a clausurar estos baños y usar unos baños químicos. Asimismo, ha recordado que está abierto el proceso de licitación para la adjudicación de la depuradora del Polígono, que es "el punto más crítico" de vertido de la ciudad. Todo ello unido a acciones en los márgenes del río a su paso por la ciudad para convertir que el Tajo sea "el centro del ocio y el esparcimiento de todos los ciudadanos de Toledo". TRASVASE Preguntado por el trasvase Tajo-Segura y las reclamaciones del Levante de mayor aporte de agua tras las lluvias de la Semana Santa, Velázquez ha incidido en que "son cuestiones que no afectan al Ayuntamiento de Toledo" y ha considerado que "se ha perdido mucho tiempo hablando de cosas que no afectaban a las competencias" municipales. "Entendemos que el agua es un recurso que se debe entender desde un punto de vista estrictamente nacional", ha manifestado, para insistir en que están aquí "fundamentalmente para hablar de lo que el Ayuntamiento de Toledo, como administración local más cercana, puede hacer por mejorar la salud del río a su paso por Toledo".