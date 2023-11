Almunia dice que en general está de acuerdo con la amnistía y que el PP "no conoce Bruselas" si pretende que la rechace

El exvicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia, ha asegurado este miércoles que "en general" está de acuerdo con el texto de la amnistía, aunque habría que "entrar en detalles". Además, ha afirmado que el PP "no conoce bien Bruselas todavía" si pretende que la rechace. Almunia, que fue vicepresidente de la Comisión Europea entre 2010 y 2014, ha realizado estas declaraciones este miércoles en Bilbao antes de ofrecer la charla sobre "La gobernanza económica de la zona euro: los desafíos para Euskadi" en la Cámara de Comercio de la capital vizcaína. Preguntado por los periodistas sobre la pretensión del PP de llevar la Ley de Amnistía al pleno del Parlamento Europeo, ha afirmado: "Creo que no conocen bien Bruselas todavía". Además, ha dicho que no será la Eurocámara la que validará esta norma, sino que el que "la va a validar es el Parlamento español". En cuanto al hecho de que haya exministros socialistas que se hayan expresado contrarios a la norma, ha recordado que "exministros somos muchos y variados".