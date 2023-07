Anastasia Russo, once años y una carrera meteórica como actriz

María Muñoz Rivera

Madrid, 30 jul (EFE).- Su rostro empieza a ser habitual en las películas y series de terror de sello español o en campañas de moda infantiles. Pero aunque Anastasia Russo tenga una agenda meteórica con solo 11 años, lejos de un golpe de suerte se esconden siete años de formación actoral y una vocación férrea por la interpretación.

Desde el reciente filme de Netflix "Tin y Tina" hasta campañas de moda para Armani Junior y DKNY o debutar con seis años en "El Ministerio del Tiempo", Anastasia Russo se ha convertido en uno de los rostros populares más jóvenes de la pantalla. "Lo más divertido de ser actriz es meterme en las emociones de mis personajes", dice a EFE en una entrevista.

"Yo quise empezar a actuar por 'Harry Potter', me encantaba Hermione y Emma Watson es mi actriz favorita", dice Anastasia Russo (Madrid, 2011), que comenzó replicando diálogos frente a la televisión antes de tomar clases de interpretación cuando tenía tan solo cuatro años.

Primero llegaron anuncios y campañas y, después, series y largometrajes. "El Cid" junto a Jaime Lorente, "El Ministerio del Tiempo", "Historias para no dormir" o "Nasdrovia" además de "Tin y Tina" en la plataforma Netflix, donde muestra su maestría interpretativa en el género del terror, dentro del que prepara próximos proyectos.

"Me apasiona el terror y la verdad es que nunca paso miedo rodando. No tengo claro aún si es mi género preferido, porque me encanta descubrir registros y personajes diferentes, e ir aprendiendo cada vez más", explica la joven aspirante, cuyo papel soñado, sin dudarlo, "sería el de Once, en la serie 'Stranger Things'".

Además de recibir clases de interpretación, canto y danza desde sus primeros años de vida, Russo trabaja sus papeles con dos 'coaches' actorales, un apoyo para meterse en sus personajes. "Siempre trabajo con Lisa London, sobre todo para escenas complicadas, además de con Shari Shaw, ambas de Los Ángeles", explica.

Coordinarse con sus maestras de actuación "a veces es complicado por horarios", pero lo que no resulta difícil para la joven es su día a día asistiendo al colegio. "Todos los rodajes son en verano o en algunos fines de semana, así que no es nada complicado compaginarlo con el cole, además mis profes me ayudan mucho a organizarme".

Entre los nombres del cine con los que les gustaría trabajar están desde Tom Holland a Zendaya, Anne Hathaway o James Cameron, y asegura rotunda que, pese a haber empezado joven, no va a cansarse: "Tengo muy claro que de mayor quiero ser actriz y modelo", dos facetas entre las que le cuesta decantarse.

"Es imposible elegir entre actriz y modelo, pero yo diría que elegiría ser actriz, porque ahora mismo he empezado a dedicarme a la interpretación de forma profesional, aunque adoro ser modelo porque viajas muchísimo".

Lo que más disfruta de la actuación es el proceso de rodaje. "Cuando entro en set y me meto en el personaje, en lo que siente y por qué lo siente es lo que más me gusta de actuar", explica Russo que, aunque no puede dar detalles, revela que uno de sus próximos proyectos es con la plataforma Disney Plus.

También trabaja en dos proyectos, la película de terror "La ermita", con Belén Rueda y cuyo lanzamiento será este 2023, y un largometraje junto a Belén Cuesta. "Ellas dos y Teresa Rabal, con quien coincidí en 'Tin y Tina', son de las personas que más he aprendido".

Aunque por el momento su agenda de rodajes está completa en proyectos relevantes a nivel nacional, no descarta trabajar en el extranjero. "Lo he pensado desde siempre, y me encantaría irme si surge la oportunidad", afirma con madurez. EFE

