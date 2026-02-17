Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Miembros de Junts a su llegada al hemiciclo, en el Congreso (Europa Press)

Junts ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para prohibir el uso del burka y el niqab en la vía pública y en espacios de acceso público, así como para obligar a descubrir el rostro cuando la autoridad lo requiera por motivos de identificación o seguridad. La iniciativa llega después de que la portavoz parlamentaria del grupo, Míriam Nogueras, anunciara que votarán en contra de la toma en consideración de la propuesta presentada por Vox sobre el velo integral.

El texto de Junts, al que ha tenido acceso Europa Press, consta de un único artículo. En él se establece la prohibición de utilizar en la vía pública o en cualquier espacio de acceso público prendas que cubran “total o sustancialmente” el rostro e impidan la identificación. Aunque menciona expresamente el niqab y el burka, la redacción es deliberadamente más amplia y no se limita a esas prendas concretas.

La norma prevé, además, que cuando resulte necesario para fines de identificación, seguridad o acceso a servicios públicos, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o el personal habilitado. Esa actuación, señala el texto, deberá llevarse a cabo “en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación”.

Fuentes de Junts explican que no se ha incluido un régimen sancionador específico porque consideran que el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas suficientes en caso de desobediencia. Si alguien se negara a mostrar el rostro tras ser requerido, podrían aplicarse las previsiones legales vigentes sin necesidad de crear nuevas infracciones.

Una regulación más amplia que la de Vox

La comparación con la iniciativa de Vox es inevitable. La Proposición de Ley Orgánica registrada por ese grupo se centra de forma expresa en la prohibición del burka y el niqab en el espacio público, bajo el argumento de proteger la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana.

Frente a ese planteamiento, Junts opta por una fórmula más general: no circunscribe la prohibición únicamente al velo integral islámico, sino que la extiende a cualquier prenda o elemento que cubra total o sustancialmente el rostro e impida la identificación. De este modo, el foco no se sitúa exclusivamente en una manifestación religiosa concreta, sino en el principio de identificación en el espacio público.

Otra diferencia relevante es que el texto de Junts incorpora de forma expresa la obligación de descubrir el rostro cuando lo requiera la autoridad, subrayando que debe hacerse con respeto a la dignidad y a la no discriminación. En su exposición de motivos, el partido insiste en que la ley no se dirige contra ninguna confesión religiosa y recuerda que la libertad religiosa, aunque es un derecho fundamental, no es absoluta y debe armonizarse con otros bienes constitucionales.

Junts también ha justificado su rechazo a la iniciativa de Vox alegando que, a su juicio, no supera los “filtros europeos”, en referencia a su encaje con la normativa y la jurisprudencia comunitarias. La formación catalana ha optado así por presentar su propio texto, con una redacción que considera más sólida desde el punto de vista jurídico.

El componente competencial, ausente en Vox

Más allá del alcance material de la prohibición, la principal diferencia entre ambas propuestas se encuentra en el terreno competencial. La iniciativa de Junts incluye una disposición adicional en la que insta al Gobierno a formalizar la delegación a la Generalitat de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas.

En concreto, plantea transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos situados en Cataluña, ejercer funciones de control fronterizo —incluida la ejecución de la normativa sobre devolución de personas extranjeras— y emitir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana. Junts fundamenta esta petición en el artículo 150.2 de la Constitución.

Mientras Vox plantea una prohibición directa centrada en el velo integral, Junts enmarca su propuesta en un discurso que combina igualdad, identificación y ampliación de competencias para Cataluña. Con el rechazo en el Congreso de la propuesta de Vox, queda por ver el recorrido parlamentario del texto de Junts.