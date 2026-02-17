España

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

El texto amplía la prohibición a cualquier prenda que impida la identificación y añade una reclamación de competencias en seguridad, a diferencia de la iniciativa presentada por los de Abascal

Guardar
Miembros de Junts a su
Miembros de Junts a su llegada al hemiciclo, en el Congreso (Europa Press)

Junts ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para prohibir el uso del burka y el niqab en la vía pública y en espacios de acceso público, así como para obligar a descubrir el rostro cuando la autoridad lo requiera por motivos de identificación o seguridad. La iniciativa llega después de que la portavoz parlamentaria del grupo, Míriam Nogueras, anunciara que votarán en contra de la toma en consideración de la propuesta presentada por Vox sobre el velo integral.

El texto de Junts, al que ha tenido acceso Europa Press, consta de un único artículo. En él se establece la prohibición de utilizar en la vía pública o en cualquier espacio de acceso público prendas que cubran “total o sustancialmente” el rostro e impidan la identificación. Aunque menciona expresamente el niqab y el burka, la redacción es deliberadamente más amplia y no se limita a esas prendas concretas.

La norma prevé, además, que cuando resulte necesario para fines de identificación, seguridad o acceso a servicios públicos, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o el personal habilitado. Esa actuación, señala el texto, deberá llevarse a cabo “en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación”.

Fuentes de Junts explican que no se ha incluido un régimen sancionador específico porque consideran que el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas suficientes en caso de desobediencia. Si alguien se negara a mostrar el rostro tras ser requerido, podrían aplicarse las previsiones legales vigentes sin necesidad de crear nuevas infracciones.

Una regulación más amplia que la de Vox

La comparación con la iniciativa de Vox es inevitable. La Proposición de Ley Orgánica registrada por ese grupo se centra de forma expresa en la prohibición del burka y el niqab en el espacio público, bajo el argumento de proteger la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana.

Mujeres musulmanas con burka (Europa
Mujeres musulmanas con burka (Europa Press)

Frente a ese planteamiento, Junts opta por una fórmula más general: no circunscribe la prohibición únicamente al velo integral islámico, sino que la extiende a cualquier prenda o elemento que cubra total o sustancialmente el rostro e impida la identificación. De este modo, el foco no se sitúa exclusivamente en una manifestación religiosa concreta, sino en el principio de identificación en el espacio público.

Otra diferencia relevante es que el texto de Junts incorpora de forma expresa la obligación de descubrir el rostro cuando lo requiera la autoridad, subrayando que debe hacerse con respeto a la dignidad y a la no discriminación. En su exposición de motivos, el partido insiste en que la ley no se dirige contra ninguna confesión religiosa y recuerda que la libertad religiosa, aunque es un derecho fundamental, no es absoluta y debe armonizarse con otros bienes constitucionales.

Junts también ha justificado su rechazo a la iniciativa de Vox alegando que, a su juicio, no supera los “filtros europeos”, en referencia a su encaje con la normativa y la jurisprudencia comunitarias. La formación catalana ha optado así por presentar su propio texto, con una redacción que considera más sólida desde el punto de vista jurídico.

El componente competencial, ausente en Vox

Más allá del alcance material de la prohibición, la principal diferencia entre ambas propuestas se encuentra en el terreno competencial. La iniciativa de Junts incluye una disposición adicional en la que insta al Gobierno a formalizar la delegación a la Generalitat de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas.

La portavoz de Juts, Míriam Nogueras, opina sobre la prohibición del burka propuesta por Vox. (Congreso de los Diputados)

En concreto, plantea transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos situados en Cataluña, ejercer funciones de control fronterizo —incluida la ejecución de la normativa sobre devolución de personas extranjeras— y emitir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana. Junts fundamenta esta petición en el artículo 150.2 de la Constitución.

Mientras Vox plantea una prohibición directa centrada en el velo integral, Junts enmarca su propuesta en un discurso que combina igualdad, identificación y ampliación de competencias para Cataluña. Con el rechazo en el Congreso de la propuesta de Vox, queda por ver el recorrido parlamentario del texto de Junts.

Temas Relacionados

JuntsVoxBurkaMusulmanesIslamCongreso de los DiputadosPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una madre y su hija de 12 años, encontradas degolladas en su casa en Chilches (Castellón)

El marido y padre de ambas ha recibido una foto de su hija degollada, tal y como ha informado ‘Las Provincias’. Un pariente cercano les había amenazado

Una madre y su hija

Detenido en la frontera de España con 500.000 euros en billetes pequeños con trazas de cocaína: “Solo soy un engranaje”

El acusado, de origen húngaro, defiende que el dinero es el resultado de la venta de un Claude Monet

Detenido en la frontera de

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

La proposición para prohibir el velo integral solo logra el respaldo del PP y no supera la toma en consideración en el Pleno

El Congreso frustra la ofensiva

Pablo Alborán, el artista que “besa de locos”, según una conocida actriz: “Me ha sorprendido para bien”

El cantante debutó como actor el pasado octubre en la segunda temporada de ‘Respira’

Pablo Alborán, el artista que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso frustra la ofensiva

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

La caída de Emilio Viciana arrastra al núcleo de “Los Pocholos” en el PP de Ayuso: tres diputados vinculados a Educación dimiten “por coherencia”

La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Benfica - Real Madrid, en

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso