España

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Su misión ha iniciado en el arsenal de Cartagena, punto de partida del submarino y de su dotación compuesta por 55 personas

Esto asegura la continuidad de
Esto asegura la continuidad de la participación de la Armada en la misión (Ministerio de Defensa)

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’, considerado la unidad más avanzada de la Armada española, se ha unido este 12 de febrero a la operación ‘Noble Shield’ de la OTAN. El despliegue responde a la necesidad de fortalecer la estrategia de disuasión y defensa colectiva en el área mediterránea, donde la seguridad marítima se ve cada vez más amenazada por grupos de piratería, el terrorismo o las naves enviadas por Rusia.

Su misión ha iniciado en el arsenal de Cartagena, punto de partida del submarino y de su dotación compuesta por 55 personas. El S-81 llega tras un periodo de preparación técnica y ejercicios avanzados, que incluyeron el uso de simuladores y maniobras en escenarios multinacionales. Esta fase ha permitido a la tripulación mantener y perfeccionar sus capacidades operativas.

La participación española en ‘Noble Shield’ refuerza la cooperación española en las fuerzas aliadas, en medio de un momento de impulso de la Alianza, con la reunión de ministros de Defensa y el anuncio de EEUU de iniciar la fase de OTAN 3.0. El Ministerio de Defensa sostiene que este ejercicio supone un paso más en el “compromiso” con las labores de la OTAN.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

El papel del mejor submarino de la Armada

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ es el primero de la serie S-80, desarrollado por Navantia para la Armada. El buque incorpora avances en sistemas de combate, discreción y versatilidad operativa, permitiendo afrontar diversos escenarios navales, desde misiones de vigilancia hasta apoyo a operaciones conjuntas.

El capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, comandante del submarino, destacó que el ‘Isaac Peral’ cuenta con “capacidades mejoradas de obtención de inteligencia y equipos tecnológicamente avanzados que facilitan una cooperación más precisa y a mayor distancia con otras unidades”. La tripulación ha superado un periodo intenso de preparación técnica y maniobras avanzadas, cumpliendo con los requisitos de la OTAN

Su diseño está orientado a la obtención de inteligencia, la disuasión y la colaboración multinacional. Esta flexibilidad resulta especialmente relevante para la OTAN, que prioriza la respuesta rápida y coordinada ante amenazas en la región mediterránea. La operación ‘Noble Shield’ permite al submarino trabajar junto a barcos y recursos de otros países, lo que ayuda a mejorar la coordinación y la aplicación de métodos comunes.

Archivo. Puesta a flota del submarino S-81 Isaac Peral, en mayo de 2021 (Navantia/Europa Press)

Los riesgos y amenazas en el Mediterráneo

La Armada española afronta múltiples amenazas en el Mediterráneo, una región cargada de tensiones geopolíticas y desafíos de seguridad. Entre las principales están el creciente narcotráfico, la inmigración irregular, la posible infiltración de terrorismo internacional, el crimen organizado y la presencia de buques militares rusos que suponen retos a la soberanía y la estabilidad marítima de España.

También se observa un aumento de la actividad de inteligencia y maniobras militares por parte de potencias extranjeras. Los riesgos derivados de la llamada guerra híbrida, que incluyen ciberataques y posibles sabotajes a infraestructuras críticas, son una de las mayores preocupaciones. La colaboración con aliados en misiones OTAN, como la operación ‘Sea Guardian’ o este despliegue, refuerzan la vigilancia y la respuesta ante crisis en aguas estratégicas como el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán.

