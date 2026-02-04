Ingrid, farmacéutica: “Si te despiertas varias veces por la noche, puede que no sea estrés, pantallas, ni hormonas”

Ingrid explicando una de las causas que provocan que te despiertes por la noche en su cuenta de TikTok. (@ingridsaludintegrativa)

Dormir es uno de los pilares fundamentales para nuestra salud. Descansar correctamente permite que el cuerpo se recupere, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a mantener el equilibrio emocional y mental. Durante el sueño, el cerebro procesa la información del día, consolida la memoria y regula funciones clave como el estrés o el apetito.

Sin embargo, el ritmo de vida actual, el uso excesivo de tecnologías y los horarios irregulares provocan alteraciones del sueño. De hecho, los problemas de sueño son cada vez más comunes en la sociedad. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 48% de la población adulta no tiene un sueño de calidad.

Ingrid, una farmacéutica que publica contenido en redes sociales, ha profundizado en un aspecto que poca gente tiene en cuenta en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@ingridsaludintegrativa).

El motivo por el que te despiertas varias veces

“Si te despiertas varias veces o sientes que duermes, pero te levantas agotada, puede que no sea estrés, ni pantallas, ni hormonas. Puede que simplemente estés durmiendo con demasiado calor”, explica la experta.

La temperatura ambiental influye directamente en cómo el cuerpo entra y se mantiene en las diferentes fases necesarias para tener un descanso reparador. Para que el organismo pueda alcanzar la fase de sueño profundo, el cerebro necesita reducir progresivamente la temperatura corporal interna, un proceso natural que forma parte del ritmo circadiano.

Cuando el entorno es demasiado cálido, este mecanismo se ve alterado y el cuerpo tiene más dificultades para desconectar por completo, lo que favorece los microdespertares y una sensación constante de pesadez.

Además, el exceso de calor nocturno puede generar una activación innecesaria del sistema nervioso, obligando al organismo a esforzarse para regular la temperatura mediante sudoración o cambios de postura continuos.

Esto provoca interrupciones que, aunque en ocasiones pasan desapercibidas, fragmentan el descanso y reducen el tiempo que se permanece en fases profundas. Como consecuencia, muchas personas tienen la sensación de no haber dormido las suficientes horas.

Otro aspecto relevante es la influencia del calor en la liberación de melatonina, la hormona que regula el sueño. Cuando el ambiente es demasiado cálido, su producción puede verse alterada, dificultando tanto la conciliación del sueño como mantenerlo a lo largo de la noche.

Consejos para dormir bien

Para dormir adecuadamente, los especialistas suelen recomendar ciertas pautas. Acostarse y levantarse a la misma hora, incluso los fines de semana, ayuda a que el reloj biológico funcione de manera regular. También conviene evitar cenas copiosas o muy tardías, así como el consumo de cafeína, alcohol o bebidas estimulantes durante las horas previas a dormir.

El entorno es también otro de los puntos más importantes. Crear un ambiente tranquilo, con poca luz y sin ruidos intensos, facilita la relajación progresiva antes de acostarse. Actividades como leer, practicar respiraciones profundas o realizar estiramientos suaves pueden favorecer la transición hacia el descanso.

Por último, es recomendable reducir la actividad mental justo antes de ir a la cama para permitir que el organismo entre en un estado de calma, favoreciendo una desconexión gradual y un descanso profundo y reparador.