España

Un juez abandona el juzgado de Palma de Mallorca por un retraso de cuatro minutos y ahora le ordenan repetir el juicio

El denunciante llegó tarde por la espera en la cola del control de seguridad y al acceder descubrió que no se iba celebrar el juicio

Un juez se va del
Un juez se va del juzgado tras esperar 4 minutos.

La gestión del tiempo en los juzgados suele ser objeto de debate, tanto por parte de quienes acuden a los tribunales como de los propios operadores judiciales. En Palma de Mallorca se produjo recientemente un caso que ha llamado la atención: un juez cerró un juicio por lesiones leves después de que el denunciante no llegara a la hora prevista, con un retraso de cuatro minutos.

El denunciante y su abogado habían avisado al juzgado de su demora, atribuida a una cola en el control de seguridad del edificio judicial. A pesar de ello, el juez decidió no esperar y dictó sentencia absolutoria para la persona acusada, ante la ausencia del denunciante en la sala.

Tras revisar el caso, la Audiencia de Palma resolvió que la convocatoria del juicio debe repetirse, al considerar que la actuación del juez no se ajustó a lo que aconseja la práctica judicial en situaciones de retrasos breves y justificados.

Un retraso en la entrada y una decisión rápida

El juicio estaba previsto para las 10:15 de la mañana. El denunciante y su abogado estaban listos y llegaron antes de la hora al edificio judicial. Sin embargo, se encontraron con una larga fila en el control de seguridad de la entrada, algo que suele pasar en los tribunales y que escapa a su control. Mientras esperaban, el abogado llamó al juzgado para avisar que estaban atrapados en la cola y llegarían un poco tarde.

Un juez de Palma de
Un juez de Palma de Mallorca cierra un caso tras esperar 4 minutos.

A pesar del aviso, el juez no quiso esperar. Solo pasaron cuatro minutos del horario fijado y el magistrado decidió cerrar la causa por la ausencia del denunciante. No comprobó si estaban cerca o si había alguna razón que justificara la demora. Cuando el denunciante y su abogado lograron entrar, el juez ya había terminado el juicio y dictado sentencia absolutoria para el acusado.

La Audiencia de Palma revisó el caso y consideró que los motivos del retraso eran válidos y que el tiempo de espera había sido demasiado corto. Recordó que, por costumbre, se suele dar un margen de entre 10 y 15 minutos antes de tomar una decisión tan importante como archivar una causa.

La Audiencia obliga a repetir el juicio

La resolución de la Audiencia fue clara: el juez actuó de manera excesiva y no tuvo en cuenta las circunstancias del caso. Subrayaron que la justicia debe ser puntual, pero también comprensiva cuando hay motivos justificados y se comunican a tiempo. Según el tribunal, no esperar ni siquiera cinco minutos no es razonable, sobre todo si se sabe que los retrasos en los juzgados son algo habitual.

La Audiencia obliga a repetir
La Audiencia obliga a repetir el juicio en Palma de Mallorca.

La Audiencia ordenó que el juicio se repita, anulando la decisión inicial. Además, criticó la actitud del juez, afirmando que no basta con cumplir estrictamente el horario, sino que hay que ser flexible cuando la situación lo requiere. El caso deja un mensaje claro: la justicia también debe saber esperar cuando las personas tienen dificultades que no dependen de ellas y hacen lo posible por avisar.

Este episodio en Palma demuestra la importancia de combinar la exigencia de puntualidad con la comprensión hacia los ciudadanos. Las normas están para cumplirse, pero las personas también merecen que se les escuche y que se tenga en cuenta lo que sucede fuera de su control.

